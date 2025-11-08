Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár

„Megcsináltuk!” – emelte ki Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor a washingtoni tárgyalások után jelentette be: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést

A miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott tárgyalás után sajtótájékoztatón beszélt az elért eredményekről. A kormányfő közölte:

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

A miniszterelnök elmondta, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek részét képezi majd a fűtőanyag-vásárlás is. Orbán Viktor jelezte, hogy Paks II ügyében is megállapodás született.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a téma kapcsán azt hangsúlyozta: „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.”