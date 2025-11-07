Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök a megbeszélések végére értek. Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen számoltak be a tárgyalások eredményeiről.

J. D. Vance amerikai alelnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Minden olyan ügyben ami a magyar érdek szempontjából fontos, miniszteri megbeszélések zajlottak – emelte ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök egyúttal elmondta: amikor beléptünk a Fehér Házba, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke a nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait.

Magyarországot sokra tartja, becsben is tartja, talán még a mi saját magunkról kialakított véleménynél is jobb véleménnyel van róluk. Tud magyar neveket, akik sokat tettek az Egyesült Államok fejlődése érdekében. Úgy gondol ránk, mint aki nem csak egy távoli ország, hanem akinek az idekerült polgárai sok dicsőséget és eredményt hoztak az Egyesült Államoknak

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal bejelentette:

a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

A miniszterelnök elmondta, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén is. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek részét képezi majd a fűtőanyag-vásárlás is. A miniszterelnök jelezte, hogy Paks II. ügyében is megállapodás született.

A szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai fél Magyarország gazdasági stabilitásában érdekelt, így sikerült egy új amerikai–magyar együttműködési rendszert kialakítani. A felek áttekintették a magyarországi amerikai befektetéseket, az amerikai elnöktől pedig azt kérte Orbán Viktor, hogy támogassa a továbbiakat.

Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, és 100 000 olyan honfitársunk van, aki ezzel keresi meg magának és családjának a kenyerét –fogalmazott a miniszterelnök, valamint hozzátette: ezek a befektetések a magyar technológiai színvonalat is emelni fogják.

Elmondta, Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Ha szükséges, mindenben támogatni fogjuk az amerikai elképzeléseket a béke megteremtése érdekében az orosz-ukrán háborúban.” A kormányfő megerősítette, hogy a budapesti találkozót - amikor annak eljön az ideje - megtartják majd a magyar fővárosban.

Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy elemezzük, mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát, csodák vannak

– fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy hogyan látja a miniszterelnök a béke esélyeit.