szankciókLitvániavasúttársaságHortay Olivérorosz olajTrump

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

A litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt leállítja az orosz olaj szállítását. Hortay Olivér közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei. Szerinte nem kizárt, hogy az amerikai intézkedések célja éppen ezek leleplezése volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:24
Litván teherszállító vonat – illusztráció Fotó: GINTS IVUSKANS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október végén írtunk róla, hogy az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be orosz olajipari cégekkel szemben, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyhez azt írta, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”.

Sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei
Sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei
Fotó: STRINGER / ANADOLU

A szakértő a videóban elmondja, hogy a litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt a továbbiakban nem szállít több orosz olajat. 

Nocsak, nocsak! Ezek szerint eddig szállított? Sorra hullanak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a németek, aztán a bolgárok kértek felmentést, és most pedig itt van ez a litván bejelentés lehet, hogy Trump csak ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból? 

– mondta a videóban Hortay.

@hortay.oliver

Potyognak ki a csontvázak a szekrényből

♬ eredeti hang - Hortay Olivér

Borítókép: Illusztráció. Litván teherszállító vonat (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Durva dologra készülnek az ukránok a magyar határnál, erre senki nem számított

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu