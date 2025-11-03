Október végén írtunk róla, hogy az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be orosz olajipari cégekkel szemben, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyhez azt írta, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”.
Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből
A litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt leállítja az orosz olaj szállítását. Hortay Olivér közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei. Szerinte nem kizárt, hogy az amerikai intézkedések célja éppen ezek leleplezése volt.
A szakértő a videóban elmondja, hogy a litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt a továbbiakban nem szállít több orosz olajat.
Nocsak, nocsak! Ezek szerint eddig szállított? Sorra hullanak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a németek, aztán a bolgárok kértek felmentést, és most pedig itt van ez a litván bejelentés lehet, hogy Trump csak ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból?
– mondta a videóban Hortay.
Borítókép: Illusztráció. Litván teherszállító vonat (Fotó: AFP)
