Orbán Viktor a szankciókról is egyeztet majd Trumppal

A magyar miniszterelnök megkezdte a békemisszió következő felvonását, ami során XIV. Leó pápa fogadta őt audiencián. Orbán Viktor nem sokkal a találkozó után az olasz sajtó kérdésére megerősítette, hogy hazánk szempontjából Donald Trump részéről hiba volt az olajszankciók bevezetése, azonban Washingtonban többek között erről is egyeztetni fog Donald Trump amerikai elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 15:07
Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: ANADOLU
A magyar miniszterelnök folytatja a tavaly megkezdett békemisszióját. Hétfőn Orbán Viktor XIV. Leó pápával találkozott, ami után az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt. A miniszterelnök ennek során elmondta: az amerikai szankciók hazánk szempontjából hibásak, erről azonban bővebben is beszél majd Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban a jövő hét folyamán – írja a Repubblica

Orbán Viktor szerint az Oroszország elleni szankciókat is megvitatja majd az amerikai elnökkel
Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Orbán Viktor nem sokkal a Giorgia Melonival való találkozója előtt az európai és az amerikai szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: megpróbáljuk megtalálni a kiutat belőle. 

Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki hozzátette: igyekszik majd rávenni az amerikai elnököt a szankciók visszavonására.  

Az újságíró ennek kapcsán visszakérdezett, hogy Orbán Viktor szerint Trump túl messzire ment-e, és hibázott-e, amire a miniszterelnök egyértelműen kijelentette: „Magyar szempontból igen”. 

Mint ismeretes, az Egyesült Államok elnöke nemrég szankciókat vezetett be a két legnagyobb olajvállalat, a Rosznyeft és a LukOil ellen. A döntés előírja minden vállalat számára, hogy november 21-ig szüntessék meg az ötven százaléknál nagyobb orosz tulajdonban lévő cégekkel fennálló összes kapcsolatot. Ez azonban nem várt problémákat szült, miután a szankciók például vonatkoznak a Rosznyeft német leányvállalataira is. 

Az amerikai szankciók értelmében ugyanis ezek a cégek is elveszítenék a hozzáférést a dollár alapú elszámoláshoz. 

A német kormányzat már meg is kezdte a lobbit Washingtonban, hogy az érintett vállalatok kivételt képezzenek. Az amerikai szankciókkal párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta a 19. szankciós csomagot. 

Orbán Viktor ennek kapcsán elmondta az olasz újságíróknak, hogy a Melonival való találkozó egyik legfontosabb témája egyértelműen a versenyképesség kérdése lesz. A miniszterelnökkel folytatott megbeszélés legfontosabb pontja az európai gazdaság jövője, mert nagyon keveset lehet tenni az ukrajnai háborúval – fogalmazott Orbán, aki szerint egyértelmű, hogy Európa súlytalan lett, miután „kiszerveztük a háború megoldásának a kérdését”. 

Orbán Viktor a jövő héten utazik Washingtonba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd a Fehér Házban. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

