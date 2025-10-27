Orbán Viktor a szankciókról is egyeztet majd Trumppal

A magyar miniszterelnök folytatja a tavaly megkezdett békemisszióját. Hétfőn Orbán Viktor XIV. Leó pápával találkozott, ami után az olasz sajtó kérdéseire is válaszolt. A miniszterelnök ennek során elmondta: az amerikai szankciók hazánk szempontjából hibásak, erről azonban bővebben is beszél majd Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban a jövő hét folyamán – írja a Repubblica.

Orbán Viktor szerint az Oroszország elleni szankciókat is megvitatja majd az amerikai elnökkel

Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Orbán Viktor nem sokkal a Giorgia Melonival való találkozója előtt az európai és az amerikai szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: megpróbáljuk megtalálni a kiutat belőle.

Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki hozzátette: igyekszik majd rávenni az amerikai elnököt a szankciók visszavonására.