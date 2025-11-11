Növelik Magyarország mozgásterét a Washingtonban megkötött megállapodások + videó

Fontos ismét felsorolni a washingtoni tárgyalás eredményeit, mert a baloldali sajtóban az elmúlt napokban több álhír is megjelent ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy még ezek a sajtótermékek is elismerték, hogy a találkozó sikeres – kezdte elemzését Deák Dániel.

Deák Dániel szerint valódi pozitív döntések születtek a washingtoni tárgyaláson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök fontos megállapodásokat kötött.

Ezek olyan megállapodások, amelyek minden egyes magyart a napi, hétköznapi életben, a napi teendői során érintik

– magyarázta a szakértő, példaként hozva a tankolást, a rezsiszámla befizetését, vagy épp az euróváltást a nyaraláshoz.

Ilyenkor bizony megmutatkozik, hogy ez nem csak egy diplomáciai, egy külpolitikai esemény, hanem egy olyan esemény, amelyen az ott megszületett döntések a hétköznapok során is megjelennek

– emelte ki.

Ezeken a területeken valódi pozitív döntések születtek, és a magyar kormány ezeket egyértelműen eredményként tudja felmutatni – mondta Deák Dániel.

Itt ki kell emelni mindenképpen az energiaszankciók alóli mentességet

– hangsúlyozta.

Ennek köszönhetően a jövőben is fennmaradhat a rezsicsökkentés, illetve nem várható jelentős üzemanyagár-emelkedés sem. Ha az amerikai szankciók miatt bevezetésre került volna az orosz energiatilalom, akkor fenntarthatatlanná vált volna a rezsicsökkentés, vagyis a magyar családoknak a mostani rezsiszámla többszörösét kellene fizetniük, a benzinár pedig ezer forint közelébe emelkedne – magyarázta.

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a balliberális, globalista sajtó rögtön elkezdte relativizálni ezt az eredményt, próbálták úgy beállítani, mintha ez nem lenne olyan nagy dolog, vagy épp álhíreket kezdtek el terjeszteni a megállapodással kapcsolatosan – utalt az elsőként a BBC-n megjelent állításra, miszerint a mentesség csak egyetlen évre szól.

A magyar kormány ezt rögtön cáfolta, itt egy időkorlát nélküli mentességről van szó

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Ezzel kapcsolatban némiképp vicces, hogy egy nappal ennek az álhírnek a megjelentetése után lemondott a BBC vezérigazgatója, miután bebizonyosodott, hogy álhírt terjesztettek Donald Trumpról – mutatott rá.