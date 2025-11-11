Deák DánielOrbán ViktorMagyarország

Növelik Magyarország mozgásterét a Washingtonban megkötött megállapodások + videó

A Washingtonban megkötött megállapodások növelik Magyarország mozgásterét például az Európai Tanács decemberi ülésén. Nem csoda, hogy a balliberális média és Magyar Péterék minden eszközzel igyekeznek támadni és kisebbíteni az elért eredmények jelentőségét – hívta fel a figyelmet elemzésében Deák Dániel.

2025. 11. 11. 21:00
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Fontos ismét felsorolni a washingtoni tárgyalás eredményeit, mert a baloldali sajtóban az elmúlt napokban több álhír is megjelent ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy még ezek a sajtótermékek is elismerték, hogy a találkozó sikeres  – kezdte elemzését Deák Dániel.

Deák Dániel szerint valódi pozitív döntések születtek a washingtoni tárgyaláson
Deák Dániel szerint valódi pozitív döntések születtek a washingtoni tárgyaláson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök fontos megállapodásokat kötött.

Ezek olyan megállapodások, amelyek minden egyes magyart a napi, hétköznapi életben, a napi teendői során érintik

– magyarázta a szakértő, példaként hozva a tankolást, a rezsiszámla befizetését, vagy épp az euróváltást a nyaraláshoz.

Ilyenkor bizony megmutatkozik, hogy ez nem csak egy diplomáciai, egy külpolitikai esemény, hanem egy olyan esemény, amelyen az ott megszületett döntések a hétköznapok során is megjelennek

– emelte ki.

Ezeken a területeken valódi pozitív döntések születtek, és a magyar kormány ezeket egyértelműen eredményként tudja felmutatni – mondta Deák Dániel.

Itt ki kell emelni mindenképpen az energiaszankciók alóli mentességet

– hangsúlyozta.

Ennek köszönhetően a jövőben is fennmaradhat a rezsicsökkentés, illetve nem várható jelentős üzemanyagár-emelkedés sem. Ha az amerikai szankciók miatt bevezetésre került volna az orosz energiatilalom, akkor fenntarthatatlanná vált volna a rezsicsökkentés, vagyis a magyar családoknak a mostani rezsiszámla többszörösét kellene fizetniük, a benzinár pedig ezer forint közelébe emelkedne – magyarázta.

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a balliberális, globalista sajtó rögtön elkezdte relativizálni ezt az eredményt, próbálták úgy beállítani, mintha ez nem lenne olyan nagy dolog, vagy épp álhíreket kezdtek el terjeszteni a megállapodással kapcsolatosan – utalt az elsőként a BBC-n megjelent állításra, miszerint a mentesség csak egyetlen évre szól.

A magyar kormány ezt rögtön cáfolta, itt egy időkorlát nélküli mentességről van szó

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Ezzel kapcsolatban némiképp vicces, hogy egy nappal ennek az álhírnek a megjelentetése után lemondott a BBC vezérigazgatója, miután bebizonyosodott, hogy álhírt terjesztettek Donald Trumpról – mutatott rá.

Ugyancsak fontos megállapodás az úgynevezett pénzügyi védőpajzs, amelyet most Magyar Péter támad is – emelte ki a szakértő, aki szerint ez a Brüsszellel folytatott tárgyalásokon is jelentőséggel bír, ugyanis „az amerikai pénzügyi rendszer áll innentől kezdve a magyar mögött”. Ezáltal ki lehet védeni a forinttal szembeni spekulációs támadásokat, illetve ellensúlyozni lehet az uniós források visszatartásának hatását.

Egyáltalán nem meglepő, hogy Magyar Péter, a szövetségesei, Zelenszkij és Ursula von der Leyenék minden eszközzel igyekeznek támadni ezt a megállapodást, igyekeznek támadni ezt a Trump–Orbán csúcsot, hiszen a Tisza Párt egyértelműen és nyíltan abban reménykedett, hogy például a forint elleni spekulációs támadásokkal vagy az uniós források visszatartásával csökkenteni lehet a magyar kormány gazdasági mozgásterét, és olyan mértében sikerül ártani a magyar gazdaságnak, hogy politikai szempontból a Tisza Pártnak lehet hasznos

– mutatott rá.

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője tavasszal nyíltan ki is mondta az Európai Parlamentben, hogy „nekik az a gondolkodásmódjuk, hogy minél rosszabb Magyarországnak, minél rosszabb a magyar gazdaságnak, annál jobb a Tisza Pártnak, annál jobban tudnak ebből politikai hasznot húzni” – emlékeztetett Deák Dániel.

Ezen logika mentén nem örülnek annak, hogy erről a védőpajzsról a megállapodás megszületett Washingtonban – tette hozzá.

Meglátásom szerint külpolitikai szempontból egyértelműen növekedik Magyarországnak a mozgástere. Tehát a következő uniós csúcson decemberben Orbán Viktor az eddigieknél is határozottabban tudja majd képviselni a magyar álláspontot

– tért át a washingtoni megállapodások hatásának elemzésére a szakértő.

Emellett a gazdasági jellegű nyomásgyakorlással szemben is ellenállóbb lesz az ország, amire szükség is van, hiszen a migrációval vagy a háborúval kapcsolatos kérdésekben kőkemény fenyegetésekkel szembesül a kormány a forint vagy a gazdaság bedöntésével, a források visszatartásával kapcsolatban. Ha a miniszterelnök úgy tud odamenni, hogy mögötte áll az amerikai pénzügyi rendszer, akkor már nem lehet annyira fenyegetni különböző gazdasági eszközökkel.

Szerintem könnyen belátható, hogy ez jelentősen növeli a magyar kormányfő lehetőségét és a mozgásterét egy ilyen uniós tárgyalás során

– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve, hogy ráadásul decemberre, tehát a következő uniós csúcsra várhatóan már Andrej Babis is elfoglalja a miniszterelnöki széket Csehországban, tehát Magyarország szövetségest nyert az Európai Tanácsban, akire lehet támaszkodni az uniós viták során.

A washingtoni megállapodások egyúttal belpolitikai szempontból is növelik Magyarország és a magyar kormány mozgásterét, hiszen gazdasági szempontból előnyös megállapodások születtek, „beruházások jönnek, pénzügyi védőpajzs, szankciómentesség, ennél köszönhetően a kormány végre tudja hajtani azokat a stratégiai célkitűzéseket, amelyeket elmondott”. Ilyen például az édesanyák SZJA-mentessége és a 14. havi nyugdíj bevezetése.

Természetesen ez a Tisza Párt számára egy kedvezőtlen forgatókönyv, hiszen ők abban reménykednek, hogy ezeket a programokat, ezeket a gazdasági, társadalompolitikai programokat nem lehet majd végrehajtani, mert hát annyira rossz állapotba viszi Brüsszel a magyar gazdaságot

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ami a Tisza Pártot illeti, „világosan látszik, hogy most minden eszközzel igyekeznek támadni ezeket a megállapodásokat”, és érződik, hogy reagáló pozícióban vannak.

Tehát az elmúlt hetekben Magyar Péter és a Tisza Párt is reagált, nem tudtak kezdeményezni, nem róluk szól a közélet, hanem Orbán Viktorról, Trumpról, ők meg reagálnak csak

– mondta Deák Dániel, hozzátéve, hogy ezek a reakciók ráadásul általában nevetségesek.

De a kormányoldal kezdeményező szerepben van, egyértelműen látszik, hogy most már sokkal jobban tematizálja a közbeszédet, mint korábban

– hívta fel a figyelmet.

A Tisza Pártnak pedig ezzel párhuzamosan jelöltállítási problémái is vannak, és most ezzel foglalkoznak, Magyar Péter pedig hétfőn bejelentette, hogy beteg, és ezért nem ment el az országjárásra.

Az én információim szerint nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy most mindenhonnan próbálnak jelölteket összeszedni

– emelte ki a szakértő, aki szerint az adatszivárgási botrány is belső válságot eredményezett a Tiszánál, emellett erőforrás-veszteség is érte őket, hiszen egy több százmillió forintért kifejlesztett alkalmazást „kidobtak a kukába”.

Eközben a Fidesz megkezdi az országjárását, most szombaton Győrben lesz az első digitális polgári kör gyűlés, ami egy háborúellenes gyűlés lesz, és a választásig az ország számos pontján folytatódik – tért át a jövőre Deák Dániel.

Mint elmondta, ezeken a rendezvényeken Orbán Viktor is felszólal majd és különféle programelemek lesznek. A kormányoldal célja az, hogy a megyei jogú városokban illetve a nagyobb vidéki településeken erősítse a pozícióit.

A washingtoni csúcstalálkozó mind belpolitikai, mind külpolitikai szempontból lendületet adott a jobboldalnak

– vélekedett a szakértő, aki szerint míg a jobboldal dinamikusan megy előre, a Tisza Párt esetében megtorpanást látunk, morális válságot és kommunikációs problémát.

Gyakorlatilag elérték a plafont, nem tudnak tovább növekedni, míg a Fidesz esetében a kampány időszak mindig az erősítésről és a minél több szavazó megszólításáról szokott szólni – zárta elemzését Deák Dániel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

