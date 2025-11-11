Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

ZelenszkijzsarolBarátság-kőolajvezetékMagyarországenergiaellátás

Zelenszkij a Barátság kőolajvezetékkel zsarolja szövetségeseit

Volodimir Zelenszkij újabb fenyegető kijelentése komoly hullámokat vetett Európában. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy „megtalálják a módját, hogy orosz olaj ne jusson Európába” – ami akár a Barátság kőolajvezeték elleni lépéseket is jelenthet. E kijelentés már nem pusztán Moszkvának szól, hanem Európa energiaellátásának biztonságát is közvetlenül érinti, így Zelenszkij ezzel a saját szövetségeseit is nyomás alá helyezi, miközben Magyarország következetesen a béke és az energiaellátás biztonsága mellett áll ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 11. 13:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányzását korrupció lengi körül Fotó: Tetiana Dzhafarova Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij nem először beszélt nyíltan az orosz energiahordozók elleni akciókról. Már augusztusban kijelentette: „A Barátság vezeték léte Magyarország álláspontjától függ.”

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

A mondat azóta politikai üzenetté vált: ukrán drónok több alkalommal is megtámadták a vezeték oroszországi szakaszait, a brjanszki állomást, majd a tambovi régióban lévő létesítményeket. A támadások több napra megbénították az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

Az ukrán drónalakulat parancsnoka, Robert Brovdi mindezt a Telegramon az ismert jelszóval kommentálta: „Ruszkik haza!” Budapest válaszul beutazási tilalmat rendelt el Brovdival szemben.

Energia és politika kéz a kézben

A Barátság vezeték Magyarország energiaellátásának gerince: a magyar olaj 86 százaléka, a földgáz 74 százaléka érkezik Oroszországból. Egy esetleges tartós leállás az IMF szerint akár 4 százalékkal is visszavetné a magyar GDP-t, írta a Berliner Zeitung.

Fotó: Magyar Nemzet grafika

Orbán Viktor évek óta ezzel az energiabiztonsági ténnyel érvel, amikor az EU oroszok elleni szankcióinak kiterjesztését elutasítja. A miniszterelnök legutóbb Donald Trumppal kötött washingtoni megállapodása révén mentességet kapott az amerikai energiaszankciók alól.

Ezek a lépések – úgy tűnik – Kijevben komoly elégedetlenséget váltottak ki, írja az Origo a német lapra hivatkozva.

Zelenszkij részéről zsarolás vagy háborús stratégia?

A Barátság vezeték elleni támadások jogilag és politikailag is kényes kérdéseket vetnek fel. A Kijev által hangoztatott önvédelmi jog nem adhat felhatalmazást arra, hogy uniós tagállamok energiaellátását is veszélybe sodorják.

Sőt, Zelenszkij kijelentése, miszerint Magyarország politikai álláspontja befolyásolja a vezeték „létét”, sokak szerint a szövetségesek zsarolásának határát súrolja, írja a német lap.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben Ukrajna folytatja az energiaszállítások akadályozását, Magyarország leállíthatja az áramexportot Ukrajna felé, amely 2024-ben villamosenergia-szükségletének 40 százalékát fedezte magyar forrásból.

Európa megosztott

A történtek újabb törésvonalat nyitnak az EU-ban. Miközben Lengyelország és a balti államok támogatják az ukrán energiastratégia keményvonalas irányát, addig Magyarország és Szlovákia a gazdasági realitásokra hivatkozva a tárgyalásos rendezést sürgetik.

This handout photograph taken and released by Ukrainian Presidential press-service in Munich on February 14, 2025 shows (L-R) Ukrainian President Volodymyr Zelensky, President of the European Commission Ursula von der Leyen and and President of the European Council Antonio Costa pose for a picture during their meeting. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal/AFP)

A brüsszeli döntéshozók is dilemmában vannak: miként lehet csökkenteni az orosz energiafüggőséget anélkül, hogy egyes tagállamokat energiahiányba sodornának. Az Adria-vezeték technikailag alternatívát kínál, de drágább és logisztikailag bonyolultabb.

Orbán Viktor: Magyarország meg fogja védeni magát

A magyar kormány egyértelmű üzenetet küldött.

„Magyarország energiaellátásának biztonsága nem képezheti politikai zsarolás tárgyát.”

Orbán Viktor a minap kijelentette, hogy „ha bárki a magyar energiaellátás ellen lép, az Magyarország ellen lép.” Budapest és Belgrád már előkészítette egy új, Ukrajnát elkerülő olajvezeték terveit, amely 2027-re készülhet el, és orosz olajat szállítana közvetlenül Magyarországra és Szerbiába.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban interacts with U.S President Donald Trump during a bilateral lunch in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

Kijev kockázatos játszmája

Zelenszkij kijelentése, miszerint „megtaláljuk a módját, hogy ne jusson orosz olaj Európába” – nemcsak Moszkvának, hanem az európai szövetségeseknek is szóló üzenet. A szakértők szerint ez a stratégia visszaüthet, mert a nyílt nyomásgyakorlás megingathatja az Ukrajnát támogató európai egységet. Ahogy egy elemző fogalmazott: 

Zelenszkij most nemcsak Oroszországot, hanem saját szövetségeseit is sarokba szorítja – és ez hosszú távon veszélyesebb lehet, mint bármely orosz rakéta.

Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozik az EU-csúcstalálkozón (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)
 

add-square Az igazi Zelenszkij

Zelenszkij a politikai célok oltárán áldozza fel a katonáit

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu