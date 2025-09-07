Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Ukrajna nem először indított támadást a kőolajvezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:01
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „átfogó tűzkárokat” szenvedett. A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Ukrajna
Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Ukrajna nem áll le

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.

Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket. 

A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban. 

A kőolajvezetéket ért ukrán csapásoknak politikai üzenete is van, amellett, hogy közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és komoly károkat okoznak a kétoldalú kapcsolatokban. 

A támadás jól mutatja, hogy Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Magyarország álláspontja ezzel szemben következetes: a vétójog gyakorlása legitim eszköz, amely az ország érdekeinek védelmét szolgálja. A Barátság elleni támadás viszont azt bizonyítja, hogy Ukrajna hajlandó nyíltan szembefordulni a szomszédaival, ha azok nem támogatják feltétel nélkül törekvéseit.

Zelenszkij beismerése

Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország és Szlovákia ellen irányították. Volodimir Zelenszkij Párizsban úgy fogalmazott, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni csapások „szankcióként” értelmezhetők Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Az ukrán államfő ezzel nyíltan elismerte: a támadások célja az volt, hogy megbüntessék a két NATO-tagországot, amiért nem mondtak le az orosz energiahordozók vásárlásáról. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

