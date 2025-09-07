Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „átfogó tűzkárokat” szenvedett. A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket
Az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Ukrajna nem először indított támadást a kőolajvezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Ukrajna nem áll le
Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja
– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.
Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.
A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.
A kőolajvezetéket ért ukrán csapásoknak politikai üzenete is van, amellett, hogy közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és komoly károkat okoznak a kétoldalú kapcsolatokban.
A támadás jól mutatja, hogy Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Magyarország álláspontja ezzel szemben következetes: a vétójog gyakorlása legitim eszköz, amely az ország érdekeinek védelmét szolgálja. A Barátság elleni támadás viszont azt bizonyítja, hogy Ukrajna hajlandó nyíltan szembefordulni a szomszédaival, ha azok nem támogatják feltétel nélkül törekvéseit.
Zelenszkij beismerése
Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország és Szlovákia ellen irányították. Volodimir Zelenszkij Párizsban úgy fogalmazott, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni csapások „szankcióként” értelmezhetők Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Az ukrán államfő ezzel nyíltan elismerte: a támadások célja az volt, hogy megbüntessék a két NATO-tagországot, amiért nem mondtak le az orosz energiahordozók vásárlásáról.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Először ért találat kormányzati épületet Kijevben
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország rekordszámú drónt és rakétát indított az éjszakai támadás során.
Dömötör Csaba: Ursula von der Leyen nem az európaiak érdekét nézte
Az európai parlamenti képviselő közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodásról fejtette ki véleményét.
Peszkov szerint még hosszú az út a béketárgyalásokig
Oroszország partnerei támogatják az amerikai elnökkel folyó párbeszédet.
Kábelszakadás okozta a lisszaboni siklóvasút balesetét az előzetes vizsgálat szerint
Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a siklóvasút-balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.
