Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Ukrajna nem áll le

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.

Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.