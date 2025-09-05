ZelenszkijBarátság kőolajvezetéktámadás

Zelenszkij beismerte: A támadásokkal Magyarországot büntették

Az ukrán elnök újabb sokkoló kijelentést tett a nemzetközi sajtó előtt. Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország és Szlovákia ellen irányították.

2025. 09. 05. 15:43
Volodimir Zelenszkij a francia fővárosban, Emmanuel Macronnal tartott közös tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni csapások „szankcióként” értelmezhetők Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Az ukrán államfő ezzel nyíltan elismerte: a támadások célja az volt, hogy megbüntessék a két NATO-tagországot, amiért nem mondtak le az orosz energiahordozók vásárlásáról.

Zelenszkij fenyegető üzenete

Az ukrán vezető szavai súlyos kérdéseket vetnek fel, hiszen egy olyan ország részéről hangzottak el, amely nem tagja a katonai szövetségnek, mégis szándékosan célba vett NATO-államokat. Zelenszkij korábban is tett félreérthetetlen célzásokat a vezetékkel kapcsolatban. Augusztus 24-én például arról beszélt, hogy a „barátság” jövője Magyarország kormányának hozzáállásától függ – az ukrán média szerint egyértelműen a Barátság kőolajvezetékre utalva. Hasonló fenyegetést fogalmazott meg Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője is, aki kijelentette: 

Ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét támadni kell.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is dróntámadás érte a Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú kőolajvezetéket. Augusztus végén például ukrán kamikaze drónok csapást mértek a Brjanszkban található unecsai szivattyúállomásra, amely a Barátság rendszeréhez tartozik. 

Röviddel korábban egy másik támadás már egyszer leállította az olajszállítást, jelentős fennakadásokat okozva.

Orbán Viktor miniszterelnök a történtekről levélben tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt, aki válaszában jelezte: „feldühítették” a fejlemények.

