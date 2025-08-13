UkrajnaMagyarországSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Felháborító, hogy Ukrajna megint a Barátság-kőolajvezetéket támadja!

A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 16:18
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szigetváry Zsolt
Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter. A külgazdasági- és külügyminiszter hangsúlyozta:

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás.

Hozzátette:

Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

