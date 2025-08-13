Szijjártó Péter: Magyarország három és fél éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Magyarország három és fél éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat. Ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.
A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.
Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
Mint arról korábban lapunk is beszámolt, nem tudja elviselni az ukrán elnök, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.
Elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:
Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.