Szijjártó Péter: Magyarország három és fél éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Keményen helyretette a Magyarországot támadó ukrán elnököt Szijjártó Péter.

2025. 08. 13. 10:59
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Magyarország három és fél éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat. Ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, nem tudja elviselni az ukrán elnök, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.

Elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:

Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

