Erre reagálva Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, ellentétben Zelenszkijjel, „a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról”.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány kizárólag a magyar emberek véleményét veszi figyelembe.

Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!

– sorolta. A miniszter összegzésként kijelentette: „Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!”

Today @ZelenskyyUa met @eucopresident and of course, as usual, made remarks about Hungary.



He said it’s “odd” that Hungary rejects Ukraine’s EU membership, since even Russia doesn’t oppose it. Once again, Zelensky judges by his own standards.



Unlike Zelensky, Hungary’s position… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 5, 2025

Magyarország energiabiztonságát támadják

Andrij Szibiha külügyminiszter kijelentései már csak azért is megdöbbentők, mert abból kiderül:

Kijev úgy akarja, hogy Magyarország támogassa az ukrán EU-csatlakozást, hogy közben folyamatosan hazánk energiaellátását veszélyeztetik a Barátság kőolajvezeték támadásával.

Voldoimir Zelenszkij alig egy napja jelentette ki, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut.