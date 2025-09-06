Rendkívüli

Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

UkrajnaAndrij SzibihaSzijjártó Péter

Szijjártó Péternek üzent az ukrán külügyminiszter

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a vitás kérdésekről Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban. Szijjártó Péternek az X közösségi oldalon üzent Szibiha.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 21:01
Andrij Szibiha Fotó: HENNADII MINCHENKO Forrás: NurPhoto via AFP
„Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra. Épp ellenkezőleg: Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja” – írta az ukrán tárcavezető az X-en, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek címzett üzenetében.

Szijjártó Péternek az X közösségi oldalon üzent Szibiha
Szijjártó Péternek az X közösségi oldalon üzent Szibiha. Fotó: AFP

Andrij Szibiha hangsúlyozta, hogy Kijev szerint Ukrajna EU-csatlakozása nem jelent veszélyt Magyarország számára, bár a szakértők teljesen más véleményen vannak. A kárpátaljai magyar közösségre hivatkozva azt mondta, a csatlakozás az ő érdekük is lenne. 

Az ukrán miniszter azt javasolta magyar hivatali partnerének, hogy az X-en folytatott csatározás helyett találkozzanak, és folytassanak érdemi párbeszédet. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap arról beszélt, szerinte érthetetlen Budapest álláspontja, mivel Oroszország sem ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.

Erre reagálva Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, ellentétben Zelenszkijjel, „a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról”.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány kizárólag a magyar emberek véleményét veszi figyelembe. 

Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!

– sorolta. A miniszter összegzésként kijelentette: „Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!”

Magyarország energiabiztonságát támadják

Andrij Szibiha külügyminiszter kijelentései már csak azért is megdöbbentők, mert abból kiderül:

Kijev úgy akarja, hogy Magyarország támogassa az ukrán EU-csatlakozást, hogy közben folyamatosan hazánk energiaellátását veszélyeztetik a Barátság kőolajvezeték támadásával. 

Voldoimir Zelenszkij alig egy napja jelentette ki, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut. 

Az ukrán elnök szavai megerősítették, hogy Kijev nem kíván változtatni eddigi stratégiáján, hiába kérték a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket. A nyári ukrán csapások miatt ugyanis több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.

Borítókép: Andrij Szibiha (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

