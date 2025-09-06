Erre reagálva Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, ellentétben Zelenszkijjel, „a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról”.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány kizárólag a magyar emberek véleményét veszi figyelembe.
Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!
– sorolta. A miniszter összegzésként kijelentette: „Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!”
Magyarország energiabiztonságát támadják
Andrij Szibiha külügyminiszter kijelentései már csak azért is megdöbbentők, mert abból kiderül:
Kijev úgy akarja, hogy Magyarország támogassa az ukrán EU-csatlakozást, hogy közben folyamatosan hazánk energiaellátását veszélyeztetik a Barátság kőolajvezeték támadásával.
Voldoimir Zelenszkij alig egy napja jelentette ki, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut.