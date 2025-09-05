Zelenszkij beismerte a terrorizmust, de Magyarország nem enged a zsarolásnak

Az ukrán elnök nemrég Párizsban járt, ahol patrónusaival a hajlandók koalíciójával tárgyalt. Volodimir Zelenszkij azonban megdöbbentő nyilatkozatot tett a sajtótájékoztatón, miután elismerte: hazánkra való nyomásgyakorlásként szolgál a Barátság kőolajvezeték elleni támadás.

Zelenszkij nyílt beismerést tett

(Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is dróntámadás érte a Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú kőolajvezetéket. Augusztus végén például ukrán drónok csapást mértek egy Brjanszkban található szivattyúállomásra, amely a Barátság rendszeréhez tartozik. Nem sokkal korábban egy másik támadást is végrehajtottak az ukránok, ami komoly fennakadásokat okozott a szállításokban.