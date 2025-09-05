Zelenszkij beismerte a terrorizmust, de Magyarország nem enged a zsarolásnak

Az ügyben megszólalt Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője is.
Az ukrán politikai és sajtónyilatkozatok egyértelművé tették, hogy a támadások fő célja hazánk Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának erőszakkal történő megváltoztatása volt. Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a bizottság határozottan elítélje az ukrán energiazsarolást, ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.
– fogalmazott a képviselő. Gyürk egyúttal kiemelte: Egyértelmű tájékoztatást vár hazánk Brüsszeltől, hogy készen áll-e nyilvánosan elítélni az ukrán vezetés lépéseit és nyilatkozatait az energiazsarolás kérdésében.
Továbbá érdeklődtünk, hogy a bizottság milyen gyakorlati lépéseket tervez a hasonló jövőbeni események megelőzése érdekében
– fogalmazott a képviselő.
NATO elleni támadás?
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Ukrajna támadása és Zelenszkij beismerése egyúttal azt is jelenti, hogy az ország nyílt támadást intézett a NATO egy tagja ellen. Ez normál esetben súlyos következményeket vonna maga után, hiszen Ukrajna nem a katonai szövetség tagja.
A támadás tényéről egyébként Orbán Viktor magyar miniszterelnök tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt, aki nagyon dühös lett a hír hallatán.
Ukrajna tehát jól láthatóan veszélyes játékot játszik, hiszen az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele a többi tagállam és a jogszabályok tiszteletben tartása. Hazánktól pedig nem várhatja el az EU vezetése, hogy egy olyan ország tagságát támogassa, amely nyíltan hajt végre terrortámadásokat és veszélyezteti hazánk energiabiztonságát.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)