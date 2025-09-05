Ukrajna nem tágít: 2030-ra kierőszakolná az uniós csatlakozást

Kacska a 2004-es bővítésre visszautalva arról beszélt, hogy Lengyelország, Szlovákia és Magyarország mindössze négy év alatt átvette az EU szabályait, és megjegyezte, hogy a többi, elhúzódó folyamat „geopolitikai” volt.

Ukrajna, érvelése szerint, már leküzdötte ezt az akadályt az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntésével.

Az ukrán integrációs miniszterelnök-helyettes szerint Ukrajna „jelenleg fejlettebb, mint Lengyelország vagy Szlovákia volt az 1990-es években”, és 26 EU-főváros már határozottan támogatja a bővítést. Csak Budapest marad meggyőződés nélkül, tette hozzá egy kacsintással.

De 2030-ra Magyarországot is meggyőzzük, és mindenki támogatni fogja csatlakozásunkat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)