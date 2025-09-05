Ukrajna 2030-ban készen áll majd az EU-hoz való csatlakozásra – ez volt az üzenete Tarasz Kacska ukrán európai integrációs miniszterelnök-helyettesnek és fő kereskedelmi tárgyalónak, aki csütörtökön Kijevben, az UCAB mezőgazdasági lobbicsoport által szervezett konferencián beszélt, amelyből a Politico idézett.
Ukrajna nem tágít: 2030-ra kierőszakolná az uniós csatlakozást
Tarasz Kacska ukrán integrációs miniszterelnök-helyettes kijelentette: „Az összképet nézve a helyzet egyszerű: 2030 a cél. Akár tetszik, akár nem”. Az ukrán politikus szerint Ukrajna „jelenleg fejlettebb, mint Lengyelország vagy Szlovákia volt az 1990-es években”.
Ukrajna kierőszakolná az uniós tagságot
Kacska, aki júliusban váltotta Kijev korábbi EU-csatlakozási felelősét, Olga Stefanyisnynát, azt mondta, hogy még az EU legnagyobb szkeptikusainak sem szabad többé hipotetikusnak tekinteniük a tagságot.
A teljes képet nézve a helyzet egyszerű: 2030 a cél. Akár tetszik, akár nem
– mondta az ukrán politikus.
Kacska a 2004-es bővítésre visszautalva arról beszélt, hogy Lengyelország, Szlovákia és Magyarország mindössze négy év alatt átvette az EU szabályait, és megjegyezte, hogy a többi, elhúzódó folyamat „geopolitikai” volt.
Ukrajna, érvelése szerint, már leküzdötte ezt az akadályt az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntésével.
Az ukrán integrációs miniszterelnök-helyettes szerint Ukrajna „jelenleg fejlettebb, mint Lengyelország vagy Szlovákia volt az 1990-es években”, és 26 EU-főváros már határozottan támogatja a bővítést. Csak Budapest marad meggyőződés nélkül, tette hozzá egy kacsintással.
De 2030-ra Magyarországot is meggyőzzük, és mindenki támogatni fogja csatlakozásunkat.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
