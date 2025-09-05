UkrajnaLengyelországMagyarország

Ukrajna nem tágít: 2030-ra kierőszakolná az uniós csatlakozást

Tarasz Kacska ukrán integrációs miniszterelnök-helyettes kijelentette: „Az összképet nézve a helyzet egyszerű: 2030 a cél. Akár tetszik, akár nem”. Az ukrán politikus szerint Ukrajna „jelenleg fejlettebb, mint Lengyelország vagy Szlovákia volt az 1990-es években”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 9:05
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna 2030-ban készen áll majd az EU-hoz való csatlakozásra – ez volt az üzenete Tarasz Kacska ukrán európai integrációs miniszterelnök-helyettesnek és fő kereskedelmi tárgyalónak, aki csütörtökön Kijevben, az UCAB mezőgazdasági lobbicsoport által szervezett konferencián beszélt, amelyből a Politico idézett.

Ukrajna
Ukrajna európai integrációs miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Ukrajna kierőszakolná az uniós tagságot

Kacska, aki júliusban váltotta Kijev korábbi EU-csatlakozási felelősét, Olga Stefanyisnynát, azt mondta, hogy még az EU legnagyobb szkeptikusainak sem szabad többé hipotetikusnak tekinteniük a tagságot. 

A teljes képet nézve a helyzet egyszerű: 2030 a cél. Akár tetszik, akár nem

– mondta az ukrán politikus.

Kacska a 2004-es bővítésre visszautalva arról beszélt, hogy Lengyelország, Szlovákia és Magyarország mindössze négy év alatt átvette az EU szabályait, és megjegyezte, hogy a többi, elhúzódó folyamat „geopolitikai” volt. 

Ukrajna, érvelése szerint, már leküzdötte ezt az akadályt az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntésével. 

Az ukrán integrációs miniszterelnök-helyettes szerint Ukrajna „jelenleg fejlettebb, mint Lengyelország vagy Szlovákia volt az 1990-es években”, és 26 EU-főváros már határozottan támogatja a bővítést. Csak Budapest marad meggyőződés nélkül, tette hozzá egy kacsintással. 

De 2030-ra Magyarországot is meggyőzzük, és mindenki támogatni fogja csatlakozásunkat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu