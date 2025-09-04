Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska szerint az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitása lehetőséget teremt a Magyarországgal fennálló viták rendezésére.
Ukrajna az uniós csatlakozással oldaná fel a magyar–ukrán vitákat
Kijev szerint az uniós csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitása megoldhatná a Magyarországgal fennálló vitákat. Az ukrán európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, Tarasz Kacska úgy fogalmazott: a technikai tárgyalások keretében több lehetőség nyílna a kérdések megbeszélésére.
Kacska szeptember 2-án, az uniós bővítéssel foglalkozó miniszteri találkozó előtt, a koppenhágai esemény előtt azt hangsúlyozta:
Az első klaszter megnyitása több lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük Magyarországgal az összes felmerülő kérdést. Ha kritikus kérdéseik vannak Ukrajnával kapcsolatban, ezeket érdemes a technikai tárgyalások keretében rendezni, a politikai ügyeket pedig későbbre hagyni
– írta az Origo.
Az antikorrupciós reformok is a napirenden vannak
A miniszterelnök-helyettes reagált az Európai Bizottság kritikájára is, amely a 12414-es számú törvény elfogadását bírálta, amely csökkentette az ukrán antikorrupciós szervek függetlenségét. Kacska szerint a bizottság reakciója tanulságos volt a társadalom, a kormány és mások számára.
Bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák, fontos viszont, hogy hogyan reagálunk rájuk. Megoldottuk a fennakadásokkal kapcsolatos kérdéseket, például a Gazdasági Biztonsági Hivatal és a vámhatóság terén, és elkötelezettek vagyunk az antikorrupciós és jogalkotási reformok folytatása mellett
– fogalmazott.
A korábbi törvény és következményei
Július 22-én az ukrán parlament elfogadta a 12414-es törvényt, amely egyes rendelkezéseiben korlátozta a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az ügyészség korrupcióellenes hivatalának (SAP) függetlenségét. A jogszabály értelmében a főügyész hozzáférést kapott minden NABU-ügyhöz, írásbeli utasításokat adhatott a nyomozóknak, és jogosult volt az ügyek átadására más szerveknek.
Az intézkedés után Ukrajna több városában tüntetések kezdődtek a szervek függetlenségének visszaállításáért. E válaszreakció nyomán Volodimir Zelenszkij saját törvényjavaslatot nyújtott be (13533-as szám), amely teljes mértékben visszaállította az antikorrupciós szervek függetlenségét, és megtiltotta a főügyésznek és helyetteseinek, hogy utasításokat adjanak a SAP-ügyészeknek.
Brüsszel pozitívan értékelte a törvényjavaslatot, és sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadja el a jogszabályt, ezzel biztosítva az antikorrupciós intézmények függetlenségét. Július 31-én a parlament megszavazta Zelenszkij kezdeményezését, ezzel visszaállítva az antikorrupciós hatóságok önállóságát.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
