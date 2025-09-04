Ukrajna az uniós csatlakozással oldaná fel a magyar–ukrán vitákat

Kacska szeptember 2-án, az uniós bővítéssel foglalkozó miniszteri találkozó előtt, a koppenhágai esemény előtt azt hangsúlyozta:

Az első klaszter megnyitása több lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük Magyarországgal az összes felmerülő kérdést. Ha kritikus kérdéseik vannak Ukrajnával kapcsolatban, ezeket érdemes a technikai tárgyalások keretében rendezni, a politikai ügyeket pedig későbbre hagyni

Az antikorrupciós reformok is a napirenden vannak

A miniszterelnök-helyettes reagált az Európai Bizottság kritikájára is, amely a 12414-es számú törvény elfogadását bírálta, amely csökkentette az ukrán antikorrupciós szervek függetlenségét. Kacska szerint a bizottság reakciója tanulságos volt a társadalom, a kormány és mások számára.

Bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák, fontos viszont, hogy hogyan reagálunk rájuk. Megoldottuk a fennakadásokkal kapcsolatos kérdéseket, például a Gazdasági Biztonsági Hivatal és a vámhatóság terén, és elkötelezettek vagyunk az antikorrupciós és jogalkotási reformok folytatása mellett

– fogalmazott.

A korábbi törvény és következményei

Július 22-én az ukrán parlament elfogadta a 12414-es törvényt, amely egyes rendelkezéseiben korlátozta a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az ügyészség korrupcióellenes hivatalának (SAP) függetlenségét. A jogszabály értelmében a főügyész hozzáférést kapott minden NABU-ügyhöz, írásbeli utasításokat adhatott a nyomozóknak, és jogosult volt az ügyek átadására más szerveknek.