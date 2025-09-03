Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Ukrajnakorrupciótitkosszolgálat

A titkosszolgálatig ér a legújabb korrupciós botrány Ukrajnában

Egyre mélyül a bizalmi válság a kijevi hatóságok között. Az ukrajnai korrupcióellenes hivatalok most egy volt titkosszolgálati vezetőt helyeztek vád alá, akinek ingatlanügyei és családi pénzmozgásai keltettek gyanút. Állítólag a vagyonnyilatkozataiban is valótlan adatokat tüntethetett fel.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 7:14
Illia Vitiuk Forrás: X
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közös közleményben tudatta, hogy hivatalosan is gyanúsítják az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik volt magas rangú tisztségviselőjét. A gyanú szerint illegális vagyonosodás és valótlan adatok feltüntetése állhat az ügy középpontjában.

Újabb korrupciós ügy Ukrajnában: a titkosszolgálat volt vezetője ellen vagyonnyilatkozati visszaélések és gyanús pénzmozgások miatt folyik nyomozás.
Fotó: X

A gyanúsítottat a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg, de ukrán sajtóértesülések szerint Illia Vitiukról van szó, aki korábban a titkosszolgálat kiberbiztonsági részlegét vezette. Őt idén május 1-jén menesztették, miután a Slidstvo.Info tényfeltáró portál vizsgálata kimutatta, hogy családja több mint 25,5 millió hrivnya értékben vásárolt ingatlant.

Ukrajnában a korrupcióellenes szervek és a titkosszolgálat szemben állnak

A nyomozók szerint Vitiuk családja egy luxuslakást szerzett be Kijev egyik prémium lakónegyedében. A hivatalos adatok alapján a 21,6 millió hrivnyás ingatlant egy családtag nevén jegyezték be, ám a szerződésben mindössze 12,8 millió hrivnya szerepelt, ami komoly kérdéseket vetett fel.

A családtag azzal védekezett, hogy jövedelme egyéni vállalkozásból, jogi és tanácsadói szolgáltatásokból származik. 

Az ügyészség szerint azonban a pénz egy részét olyan személytől kapták, akit az ukrán vasútvállalat pénzeinek elsikkasztásával gyanúsítanak, valamint az ő érdekeltségébe tartozó cégektől. További 8,8 millió hrivnya eredetére pedig semmilyen hiteles magyarázat nincs.

A Slidstvo.Info újságírója, aki elsőként tárta fel a Vitiuk család ingatlanügyeit, később zaklatás célpontjává vált: 

Beszámolók szerint sorozóbiztosok keresték fel, egy SZBU-tiszt kíséretében.

Az SZBU visszavágásnak nevezte a vádakat

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint a Vitiuk elleni eljárás bosszú eredménye, amely összefüggésben áll azzal, hogy júliusban több NABU-alkalmazottat is őrizetbe vettek

A titkosszolgálat közleményében azt hangsúlyozta, hogy a nyomozás már másfél éve zajlik, ám a gyanúsított nevét csak most tették közzé.

Az SZBU állítása szerint a korrupcióellenes szervek nem tudtak meggyőző bizonyítékot felmutatni, és figyelmen kívül hagyták a „számos szakértői véleményt”, amelyek szerint az ingatlanvásárlás értéke nem volt alulértékelve.

Borítókép: Illia Vitiuk (Fotó: X)

