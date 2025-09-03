A titkosszolgálatig ér a legújabb korrupciós botrány Ukrajnában

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közös közleményben tudatta, hogy hivatalosan is gyanúsítják az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik volt magas rangú tisztségviselőjét. A gyanú szerint illegális vagyonosodás és valótlan adatok feltüntetése állhat az ügy középpontjában.

Újabb korrupciós ügy Ukrajnában: a titkosszolgálat volt vezetője ellen vagyonnyilatkozati visszaélések és gyanús pénzmozgások miatt folyik nyomozás.

Fotó: X

A gyanúsítottat a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg, de ukrán sajtóértesülések szerint Illia Vitiukról van szó, aki korábban a titkosszolgálat kiberbiztonsági részlegét vezette. Őt idén május 1-jén menesztették, miután a Slidstvo.Info tényfeltáró portál vizsgálata kimutatta, hogy családja több mint 25,5 millió hrivnya értékben vásárolt ingatlant.