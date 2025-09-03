Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Szijjártó PéternyugatKelet

Szijjártó Péter: A civilizált Kelet–Nyugat együttműködés komoly előnyökkel jár

Pekingből üzent a magyar külgazdasági és külügyminiszter. A kínai látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter úgy fogalmazott: A blokkosodás ellentétes Magyarország érdekeivel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 03. 6:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Erről írt a Pekingben tartózkodó Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter az együttműködés fontosságát hangsúlyozta (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter az együttműködés fontosságát hangsúlyozta (Fotó: AFP)

Mi a Kelet–Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált Kelet–Nyugat együttműködés milyen komoly előnyökkel jár

 – tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter.

Kimelte: A magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk.

Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló, globális együttműködés jöjjön létre

 – zárta bejegyzését a közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu