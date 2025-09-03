Szijjártó Péter: A civilizált Kelet–Nyugat együttműködés komoly előnyökkel jár

A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Erről írt a Pekingben tartózkodó Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter az együttműködés fontosságát hangsúlyozta (Fotó: AFP)

Mi a Kelet–Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált Kelet–Nyugat együttműködés milyen komoly előnyökkel jár

– tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter.

Kimelte: A magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk.