Ukrajna EU-s tárgyalócsoportját továbbképezték

Nemrég Kijevben magas szintű stratégiai ülést tartottak Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalócsoportja számára. A tervek szerint Ukrajna annyi tárgyalási klasztert nyitna meg idén, amennyit csak lehet – írja az Origo.

Ukrajna a lehető legtöbb tárgyalási klasztert szeretné megnyitni idén

Fotó: THOMAS TRAASDAHL/Ritzau Scanpix

Az ülés öt tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeire, a klasztertárgyalások megkezdésének előkészületeire, valamint a csatlakozási tárgyalások kiemelt lépéseire összpontosított, beleértve az ukrán jogszabályok uniós joggal való összehangolását célzó nemzeti programmal kapcsolatos munkát is.

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes és főtárgyaló az eseményen elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy különös figyelmet kell fordítani az uniós csatlakozási folyamat összehangolására a hazai reformokkal és az ágazati kezdeményezésekkel, amelyek közelebb hozzák Ukrajnát az EU-hoz.

Kacska szerint egyébként mindenképp átláthatóságra kell törekedni a tárgyalások kapcsán.

A politikus szerint ebbe beletartozik nemcsak a felek közötti egyeztetés, de a társadalmi egyeztetés is. Kiemelte, hogy az ukrán érdekelt felekkel – vállalkozásokkal, szakszervezetekkel, tanárokkal és közösségekkel – folytatott konzultációk elengedhetetlenek az EU-integráció társadalmi támogatásának biztosításához.