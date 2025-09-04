UkrajnacsatlakozásEurópai Unió

Ukrajna EU-s tárgyalócsoportját továbbképezték

Kijevben stratégiai ülést tartottak az európai uniós csatlakozásról. A rendezvényen Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalócsoportja mellett egy európai tanácsadó testület is részt vett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 19:04
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Nemrég Kijevben magas szintű stratégiai ülést tartottak Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalócsoportja számára. A tervek szerint Ukrajna annyi tárgyalási klasztert nyitna meg idén, amennyit csak lehet – írja az Origo. 

Ukrajna a lehető legtöbb tárgyalási klasztert szeretné megnyitni idén
Fotó: THOMAS TRAASDAHL/Ritzau Scanpix

Az ülés öt tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeire, a klasztertárgyalások megkezdésének előkészületeire, valamint a csatlakozási tárgyalások kiemelt lépéseire összpontosított, beleértve az ukrán jogszabályok uniós joggal való összehangolását célzó nemzeti programmal kapcsolatos munkát is.

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes és főtárgyaló az eseményen elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy különös figyelmet kell fordítani az uniós csatlakozási folyamat összehangolására a hazai reformokkal és az ágazati kezdeményezésekkel, amelyek közelebb hozzák Ukrajnát az EU-hoz. 

Kacska szerint egyébként mindenképp átláthatóságra kell törekedni a tárgyalások kapcsán. 

A politikus szerint ebbe beletartozik nemcsak a felek közötti egyeztetés, de a társadalmi egyeztetés is. Kiemelte, hogy az ukrán érdekelt felekkel – vállalkozásokkal, szakszervezetekkel, tanárokkal és közösségekkel – folytatott konzultációk elengedhetetlenek az EU-integráció társadalmi támogatásának biztosításához.

Ukrajna külön tanácsadó testületet kapott

Az ukrán tárgyalók mellett az eseményen európai diplomaták is jelen voltak. Lykke Friis stratégiai tanácsadó és Dánia korábbi klíma-, energia- és nemek közötti egyenlőségért felelős minisztere felvázolta Dánia EU Tanács-elnökségének prioritásait, beleértve Ukrajna EU-csatlakozásának támogatását. Az Észak-balti Nyolcak által vezetett tanácsadó testületben helyet kapott Andris Piebalgs, az EU korábbi energiaügyi és fejlesztési biztosa, Alar Streimann, Észtország korábbi állandó EU- és OECD-képviselője és Észtország EU-főtárgyalója, valamint Drita Abdiu-Halili, Észak-Macedónia korábbi főtárgyaló-helyettese is. 

Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

