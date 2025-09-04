Marta Kos: Nincs kerülő út az EU-tagság felé

Marta Kos kiemelte: először fordul elő, hogy olyan külső erők próbálnak nyomást gyakorolni, amelyeknek egyértelmű érdeke, hogy az uniós bővítés ne sikerüljön. A bővítési biztos szavai ugyanakkor hamisan csengenek annak fényében, hogy Ukrajnát gyorsítósávon vennék fel az EU-ba, míg a nyugat-balkáni országokat évek óta várakoztatják. Egy Litvániából kiszivárgott levél szerint Kijev 2030-ra teljes jogú EU-tag lehet, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta csak ígéreteket kapnak.