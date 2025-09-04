Marta Kos: Nincs kerülő út az EU-tagság felé

EU-bővítési biztos: Készen állunk a csatlakozási tárgyalások megkezdésére
Néhány nappal ezelőtt Marta Kos részt vett Koppenhágában az uniós külügyminiszterek informális találkozóján.
A ukrán civilek elleni brutális támadások emlékeztetnek bennünket arra, hogy Oroszország nem törekszik a békére
– írta a közösségi médiában a megbeszéléssel kapcsolatban.
Dániában a külügyminiszterekkel Ukrajna további támogatásáról tárgyaltunk: a keményvonalas 19. szankciócsomagról, a védelmi támogatás fokozását szolgáló 150 milliárd eurós SAFE eszközről és arról, hogy készen állunk a csatlakozási tárgyalások megkezdésére
– folytatta a bővítési biztos, nyilvánvalóvá téve, hogy Brüsszel kész megkerülni Magyarország álláspontját Ukrajna érdekében.
Borítókép: Marta Kos, az EU szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Thomas Traasdahl)