Marta Kos: Nincs kerülő út az EU-tagság felé

Az Európai Bizottság közösségi oldalán közzétett üzenetében Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa világossá tette: az uniós csatlakozásnak nincsenek rövidítései. Az EU-tagjelölt országoknak teljesíteniük kell minden feltételt.

Forrás: X2025. 09. 04. 15:55
Marta Kos, az EU szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa Fotó: Thomas Traasdahl Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
A bővítés Európa egyesítését jelenti. Ezen az úton nincsenek kerülő utak – fogalmazott az EU bővítési biztosa, írja az Origo.

Jozef Sikela, a nemzetközi partnerségekért felelős uniós biztos és Marta Kos, a bővítésért felelős uniós biztos az EU brüsszeli székházában (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások során a legfontosabb alapelvek – mint a sajtószabadság és a demokrácia tisztelete – nem képezhetik alku tárgyát.

Marta Kos kiemelte: először fordul elő, hogy olyan külső erők próbálnak nyomást gyakorolni, amelyeknek egyértelmű érdeke, hogy az uniós bővítés ne sikerüljön. A bővítési biztos szavai ugyanakkor hamisan csengenek annak fényében, hogy Ukrajnát gyorsítósávon vennék fel az EU-ba, míg a nyugat-balkáni országokat évek óta várakoztatják. Egy Litvániából kiszivárgott levél szerint Kijev 2030-ra teljes jogú EU-tag lehet, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta csak ígéreteket kapnak

Néhány nappal ezelőtt Marta Kos részt vett Koppenhágában az uniós külügyminiszterek informális találkozóján.

A ukrán civilek elleni brutális támadások emlékeztetnek bennünket arra, hogy Oroszország nem törekszik a békére

– írta a közösségi médiában a megbeszéléssel kapcsolatban.

Dániában a külügyminiszterekkel Ukrajna további támogatásáról tárgyaltunk: a keményvonalas 19. szankciócsomagról, a védelmi támogatás fokozását szolgáló 150 milliárd eurós SAFE eszközről és arról, hogy készen állunk a csatlakozási tárgyalások megkezdésére

– folytatta a bővítési biztos, nyilvánvalóvá téve, hogy Brüsszel kész megkerülni Magyarország álláspontját Ukrajna érdekében.

Borítókép: Marta Kos, az EU szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Thomas Traasdahl)

