Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben

Ukrajna az elmúlt hónapban többször katonai eszközökkel támadta a Magyarország és Szlovákia energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, ami a Fidesz EP-képviselője, Gyürk András szerint egyértelmű ukrán energiazsarolásnak minősül. Gyürk András a brüsszeli testülethez fordult, és határozott állásfoglalást, valamint gyakorlati lépéseket vár az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 10:28
Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban Fotó: MTI
Augusztusban Ukrajna többször katonai eszközökkel támadta a Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásához nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezetéket. 

Ukrajna
Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a bizottság határozottan elítélje Ukrajna zsarolását – mondta Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője ennek kapcsán kiemelte:

Az ezt követő ukrán politikai és sajtónyilatkozatok egyértelművé tették, hogy a támadások fő célja hazánk Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának erőszakkal történő megváltoztatása volt. Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a bizottság határozottan elítélje az ukrán energiazsarolást, ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.

A Barátság kőolajvezeték zavartalan működése elengedhetetlen feltétele Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásának. „Ennek a ténynek Ukrajna is tudatában van, azonban célzott katonai támadásokkal többször kísérletet tett a vezeték üzemen kívül helyezésére. Zelenszkij elnök sajtónyilatkozata pedig egyértelművé tette, hogy a támadások fő célja Magyarország megzsarolása volt Ukrajna EU-tagságának ügyében. Az energiával történő zsarolás elfogadhatatlan, és szembemegy minden írott és íratlan szabállyal. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz” – jelentette ki a politikus. 

Egyértelmű tájékoztatást várunk Brüsszeltől, hogy készen áll-e nyilvánosan elítélni az ukrán vezetés lépéseit és nyilatkozatait az energiazsarolás kérdésében. Továbbá érdeklődtünk, hogy a bizottság milyen gyakorlati lépéseket tervez a hasonló jövőbeni események megelőzése érdekében

 – mutatott rá a magyar EP-képviselő. 

Az energiaellátás biztonsága elengedhetetlen feltétel a gazdasági versenyképesség és a társadalom életszínvonalának fenntartásához. „Még nem késő, hogy Brüsszel visszataláljon a helyes útra és végre az uniós tagállamok érdekeit képviselje egy EU-n kívüli országgal szemben. Ehhez azonban egyértelmű és határozott állásfoglalásra van szükség, az elhallgatás ideje lejárt” – fogalmazott Gyürk András.

Borítókép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI)

 

