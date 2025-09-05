Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben

Augusztusban Ukrajna többször katonai eszközökkel támadta a Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásához nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezetéket.
Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője ennek kapcsán kiemelte:
Az ezt követő ukrán politikai és sajtónyilatkozatok egyértelművé tették, hogy a támadások fő célja hazánk Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának erőszakkal történő megváltoztatása volt. Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a bizottság határozottan elítélje az ukrán energiazsarolást, ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.