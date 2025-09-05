Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben

Az energiaellátás biztonsága elengedhetetlen feltétel a gazdasági versenyképesség és a társadalom életszínvonalának fenntartásához. „Még nem késő, hogy Brüsszel visszataláljon a helyes útra és végre az uniós tagállamok érdekeit képviselje egy EU-n kívüli országgal szemben. Ehhez azonban egyértelmű és határozott állásfoglalásra van szükség, az elhallgatás ideje lejárt” – fogalmazott Gyürk András.

Borítókép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI)