Putyin bejelentést tett a békéről + videó

Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij (Fotó: ILYA PITALEV / SPUTNIK/UKRAINIAN PRESIDENTIAL)

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres, többek között találkozót szeretne létrehozni vele és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Putyin közölte: „nem látom ennek értelmét”.

Miért? Mert gyakorlatilag lehetetlen lesz megállapodásra jutni az ukrán féllel a kulcsfontosságú kérdésekben, még akkor is, ha lenne politikai akarat – amit kétlek

Vannak technikai nehézségek is.

🇷🇺 BREAKING: “Practically impossible for Russia to reach a deal with Ukraine on key issues,” says Putin. pic.twitter.com/F7v4jttKlb — Defence Index (@Defence_Index) September 5, 2025

Vlagyimir Putyin ezzel Ukrajna alkotmányos követelményére utalt, miszerint minden új területi megállapodásról népszavazást kell tartani, de ez nem lehetséges, amíg az országban hadiállapot van érvényben.

Ha a hadiállapotot feloldják, azonnal elnökválasztásokat kell tartani. A népszavazás után, ha az megtörténik, az eredményektől függően az Alkotmánybíróság jóváhagyása szükséges.

Putyin kijelentette, hogy Ukrajna Alkotmánybírósága nem működik, mert politikai válságba került.

Ezért ez a végtelen folyamat sehová sem vezet. Mindazonáltal kijelentettük, hogy készek vagyunk a legmagasabb szintű találkozókra

– mondta Putyin, aki csak Moszkvában hajlandó találkozni Zelenszkijjel, amit az ukrán vezető kizárt.

Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani

Ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország - ebben senki se kételkedjen - maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Tiszteletben fogjuk tartani azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket természetesen mind Oroszország, mind Ukrajna számára ki kell dolgozni. És, megismétlem, Oroszország ezeket a megállapodásokat feltétlenül teljesíteni fogja

De mindenesetre eddig még senki sem tárgyalt velünk erről komoly szinten

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Vlagyivosztokban (Fotó: AFP)