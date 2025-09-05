Vlagyimir PutyinVolodimir ZelenszkijUkrajna

Putyin bejelentést tett a békéről + videó

Az orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres és találkozót szeretne összehozni közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. Putyin ennek kapcsán közölte: „nem látom ennek értelmét”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 9:44
Vlagyimir Putyin orosz elnök Vlagyivosztokban Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / TASS Forrás: ANADOLU
A háború befejezésére irányuló békeegyezmény „gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, akit a Newsweek idézett.

Putyin
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij (Fotó: ILYA PITALEV / SPUTNIK/UKRAINIAN PRESIDENTIAL)

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres, többek között találkozót szeretne létrehozni vele és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Putyin közölte: „nem látom ennek értelmét”.

Miért? Mert gyakorlatilag lehetetlen lesz megállapodásra jutni az ukrán féllel a kulcsfontosságú kérdésekben, még akkor is, ha lenne politikai akarat – amit kétlek

– mondta az orosz elnök, hozzátéve:

Vannak technikai nehézségek is.

Vlagyimir Putyin ezzel Ukrajna alkotmányos követelményére utalt, miszerint minden új területi megállapodásról népszavazást kell tartani, de ez nem lehetséges, amíg az országban hadiállapot van érvényben.

Ha a hadiállapotot feloldják, azonnal elnökválasztásokat kell tartani. A népszavazás után, ha az megtörténik, az eredményektől függően az Alkotmánybíróság jóváhagyása szükséges.

Putyin szerint nincs értelme találkozni Zelenszkijjel

Putyin kijelentette, hogy Ukrajna Alkotmánybírósága nem működik, mert politikai válságba került.

Ezért ez a végtelen folyamat sehová sem vezet. Mindazonáltal kijelentettük, hogy készek vagyunk a legmagasabb szintű találkozókra

– mondta Putyin, aki csak Moszkvában hajlandó találkozni Zelenszkijjel, amit az ukrán vezető kizárt. 

Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani

– idézte az orosz elnököt az MTI.

Ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország - ebben senki se kételkedjen - maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Tiszteletben fogjuk tartani azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket természetesen mind Oroszország, mind Ukrajna számára ki kell dolgozni. És, megismétlem, Oroszország ezeket a megállapodásokat feltétlenül teljesíteni fogja

– hangoztatta Putyin. 

De mindenesetre eddig még senki sem tárgyalt velünk erről komoly szinten

– tette hozzá.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Vlagyivosztokban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

