Kreml: Zelenszkijt beszélgetni, nem kapitulálni hívta meg Putyin Moszkvába

Beszélni, nem pedig kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

2025. 09. 05. 9:26
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: VLADIMIR SMIRNOV Forrás: POOL
– Moszkvába beszélgetni hívták meg Volodimir Zelenszkijt, nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon – mondta Dmitrij Peszkov. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, a szóvivő közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij. Fotó: Ludovic Marin

Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította. 

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy látszik a fény az alagút végén. Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a különleges hadműveletet. 

– Az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést. Nem segítik – nyilatkozott. 

Mi a helyzet most de facto? De facto van egy elnök, Donald Trump amerikai államfő, aki jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai helyzet rendezése érdekében, és látunk egy európai háborús pártot, és az európaiak pedig valóban beleütköztek a militarizmus szellemiségébe.

Az erre vonatkozó hivatalos álláspont, ahogy tegnap elhangzott, az, hogy Ukrajnát acélsündisznóvá kell változtatni – mondta, hozzátette, hogy Európa igyekszik oroszellenes központként megőrizni Ukrajnát. Mint fogalmazott, Putyin nagyra értékeli Trump erőfeszítéseit, valamint kapcsolatuk konstruktív jellegét. 

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Kreml Trumpot pontosan az Egyesült Államok elnökeként fogadja el, további szubjektív jellemzők nélkül. Peszkov szerint a két elnök megbeszélései nem egyszerűek, mert mindketten a saját országuk érdekeit védik, de Putyin ezt nagyra értékeli, hálás Trumpnak ezért. 

A kétoldalú viszonyt jellemezve elmondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok különböző csatornákon – így a Kreml és a Fehér Ház vagy a titkosszolgálatok közöttin – tartja a kapcsolatot, de ez egyelőre nem vezetett el az összes kapcsolatunk átfogó felélénküléséhez. 

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata nagyon erősen sérült az előző amerikai kormányzat idején. Úgy vélekedett, hogy a helyreállítás időbe fog telni. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Putyin jövőre elutazzon az amerikai–mexikói–kanadai rendezésű labdarúgó-világbajnokságra – írta az MTI.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

