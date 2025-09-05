Kreml: Zelenszkijt beszélgetni, nem kapitulálni hívta meg Putyin Moszkvába

– Moszkvába beszélgetni hívták meg Volodimir Zelenszkijt, nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon – mondta Dmitrij Peszkov. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, a szóvivő közölte, hogy ez Putyin javaslata volt.

Volodimir Zelenszkij. Fotó: Ludovic Marin

Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy látszik a fény az alagút végén. Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a különleges hadműveletet.

– Az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést. Nem segítik – nyilatkozott.