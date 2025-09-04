„A kancellár (...) mérlegeli annak kockázatait, hogy Németország közvetlenül bevonódik az Oroszország elleni harci cselekményekbe. Ezzel kapcsolatban utasításba adta, hogy a lehető legnagyobb mértékben titkolják el Berlin részvételét az ilyen fegyverek Kijevnek történő szállításában” – áll a szolgálat honlapján kiadott tájékoztatás.

Fotó: AFP

Az SZVR szerint a szárnyas rakétákról eltávolítják a gyári jelöléseket, és egyes alkatrészeket kicserélnek.

Merz azonban nem tud kitérni azelől, hogy a Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani

– olvasható a közleményben, amelynek szerzői szerint az ukránok kiképzése túl sokáig tartana, és nem biztos, hogy sikerülne befejezni az ukrán fegyveres erők védelmének összeomlása előtt.

Az SZVR revansizmussal vádolta meg a német kormányfőt, és azt állította, hogy szándéka aggodalmat kelt azon német politikusok körében, akik attól tartanak, hogy a Taurus bevetése Moszkva válaszcsapását vonhatja maga után.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)