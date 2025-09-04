Gázai övezetIzraelIDF

Izraeli csapatok ellenőrzik Gázaváros negyven százalékát

Már Gázaváros negyven százalékát ellenőrzik az izraeli csapatok – közölte csütörtökön Efi Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 04. 22:47
Fotó: OMAR AL-QATTAA Forrás: AFP
– További károkat okozunk a Hamász [palesztin terrorszervezet] infrastruktúrájában. Ma már Gázaváros területének 40 százalékát ellenőrzésünk alatt tartjuk – mondta Defrin sajtótájékoztatóján, az újabb műveleti sikerek közül külön említve Zeitún és Sejk Radván városrészeket.

A műveletet a következő napokban kiterjesztik és intenzívebbé teszik – húzta alá a katonai szóvivő. Hozzátette, hogy 

a bevetés csak akkor ér véget, ha a szélsőségesek fogságában lévő izraeli túszok kiszabadulnak, és a térséget eddig ellenőrző Hamász uralma véget ér.

 

Defrin emlékeztetett arra is, hogy Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök a kabinetnek tett jelentésében azt mondta: rendezési terv nélkül katonai kormányzatot lennének kénytelenek bevezetni a Gázai övezetben. A gázai hatóságok csütörtökön szintén közölték, hogy az izraeli erők előrenyomultak a külvárosokon keresztül, és már csupán néhány kilométerre vannak a város központjától.

Borítókép: Gázaváros (Fotó: AFP)

