Ukrajna EU-csatlakozása mindent tönkretenne, mutatjuk, hogyan

Gálik Zoltán szerint bár ha Ukrajna elkötelezett is az európai integráció mellett, a jelenlegi helyzetben a tagság csak hosszú távon valósulhat meg. Az EU részéről is alapvető újragondolásra lenne szükség, hogy egy olyan országot fogadjanak be, amely gazdaságilag, politikailag és katonailag is jelentős súllyal bír. A jelenlegi feltételek mellett azonban Ukrajna csatlakozása továbbra is távoli cél marad.