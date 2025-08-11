Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Washington és Moszkva a háború lezárását célzó egyezségen dolgozik, amely magában foglalná az orosz kézen lévő ukrán területek esetleges elismerését is, ez azonban Zelenszkij hatalmát jelentősen aláásná.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Trump és Putyin közelgő tárgyalása akár Ukrajna jelentős területeinek orosz kézre kerülését is eredményezheti, ami súlyos politikai veszteség lenne Volodimir Zelenszkij számára. A nyugati elemzések szerint egy ilyen megállapodás aláásná az ukrán elnök hatalmát, miközben Kijev továbbra is elutasítja a területi engedményeket és folytatná a vérontást. Zelenszkij a háborús helyzetre hivatkozva maradt hivatalában mandátuma lejárta után is, és a konfliktus fenntartását politikai pozíciója megerősítésére használja.
Az ukránok és háborúpárti európai szövetségeseik legrosszabb forgatókönyve az lenne, ha Trump és Putyin egy „területcseréről” szóló megállapodással távozna a tárgyalásról – ez Ukrajna jelentős területeinek átadását jelentené Oroszországnak.
Putyin célja feltehetően az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Ukrajnának kész tényként kell elfogadnia.
Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez Ukrajnát „védhetetlen, befektetésre alkalmatlan és az összeomlás felé vezető útra” kényszerítené. Ha Kijev nemet mond, Moszkva abban bízik, hogy Washington megvonja a támogatást.
A Financial Times szerint Ukrajnának sem kell minden célját maradéktalanul elérnie: ha megőrzi függetlenségét és demokratikus berendezkedését, néhány fájdalmas, de facto területi engedmény elfogadható lehet.
A szuverenitás azonban kulcskérdés: Oroszország jelentős katonai és külpolitikai korlátozásokat akar, beleértve a NATO- és esetleg EU-tagság tilalmát is.
Bár az önvédelem korlátozása elfogadhatatlan, a NATO-tagság lekerülhet a napirendről, hiszen jelenleg úgysem reális opció – számolt be a Financial Times.
További Külföld híreink
Az Army War College elemzése szerint mivel a háború lezárása kompromisszumokat igényelne, és ez jelentős területi engedményeket jelentene, egy ilyen megállapodás aláásná Zelenszkij hatalmát.
Putyin célja ugyanis, hogy Ukrajna átadja Oroszországnak a teljes keleti Donbaszt, valamint a 2014-ben annektált Krím félszigetet. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött luhanszki és donyecki területekről, ami olyan stratégiai győzelmet jelentene Moszkvának, amelyet a 2022 februárjában indított teljes körű invázió óta katonailag nem tudott elérni. Egy ilyen kimenetel jelentős győzelmet jelentene Oroszországnak.
Zelenszkij viszont arra készülhet, hogy egy ultimátumszerű megállapodás elé állítják, amelynek feltétele Ukrajna területi veszteségeinek elfogadása.
Azonban Zelenszkij korábban határozottan kijelentette, az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak. Zelenszkij a Putyin–Trump-találkozó kapcsán azt is hangsúlyozta, „minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszú távú, tartós békével”.
Miért ragaszkodik Zelenszkij a háborúhoz?
Az ukrán elnök számára a béke nem jelent prioritást;
többször is nyilvánvalóvá vált, hogy Zelenszkij inkább a háború folytatásában érdekelt.
Lapunk korábban arról is beszámolt, Zelenszkij háborús különleges jogköreit arra használja, hogy eltávolítsa politikai ellenfeleit – száműzéssel, letartóztatással vagy megfigyeléssel. Bezáratta a független médiumokat, „orosz kapcsolatok” ürügyén vállalkozásokat kobzott el, és mára az ukrán korrupcióellenes intézményrendszert is meggyengítette. A kormány a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és más szervek megszüntetését néhány nap alatt keresztülvitte a parlamenten.
További Külföld híreink
Zelenszkij számára tehát a háború fenntartása lehetőséget biztosít politikai ellenfelei visszaszorítására és a hatalma megszilárdítására. Zelenszkij mandátuma 2024 májusában lejárt, ám a háborús helyzetre hivatkozva hivatalában maradt. Ez idő alatt sem nemzeti egységkormányt nem hozott létre, sem új választást nem kezdeményezett. Ez a döntés egyre nagyobb kritikákat vált ki Ukrajnában és külföldön egyaránt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump, Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Videón a földre hulló meteorit
A georgiai férfi házára zuhant meteordarab idősebb a Földnél.
Gripen Ukrajnának: új katonai segítség érkezik
Megvan a bizonyíték. Európa még évekig háborúzna.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Nocsak, nemzetközi jogi normákra hivatkozik Ukrajna
A brutálisan agyonvert kárpátaljai magyar ügyében mégsem tesznek semmit.
Videón a földre hulló meteorit
A georgiai férfi házára zuhant meteordarab idősebb a Földnél.
Gripen Ukrajnának: új katonai segítség érkezik
Megvan a bizonyíték. Európa még évekig háborúzna.