Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán

Az ukránok és háborúpárti európai szövetségeseik legrosszabb forgatókönyve az lenne, ha Trump és Putyin egy „területcseréről” szóló megállapodással távozna a tárgyalásról – ez Ukrajna jelentős területeinek átadását jelentené Oroszországnak.

Putyin célja feltehetően az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Ukrajnának kész tényként kell elfogadnia.

Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez Ukrajnát „védhetetlen, befektetésre alkalmatlan és az összeomlás felé vezető útra” kényszerítené. Ha Kijev nemet mond, Moszkva abban bízik, hogy Washington megvonja a támogatást.

A Financial Times szerint Ukrajnának sem kell minden célját maradéktalanul elérnie: ha megőrzi függetlenségét és demokratikus berendezkedését, néhány fájdalmas, de facto területi engedmény elfogadható lehet.

A szuverenitás azonban kulcskérdés: Oroszország jelentős katonai és külpolitikai korlátozásokat akar, beleértve a NATO- és esetleg EU-tagság tilalmát is.

Bár az önvédelem korlátozása elfogadhatatlan, a NATO-tagság lekerülhet a napirendről, hiszen jelenleg úgysem reális opció – számolt be a Financial Times.