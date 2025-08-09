Zelenszkij beismerte, akadályozná a békét

Az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozója kapcsán azt hangsúlyozta, hogy „minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszú távú, tartós békével”.

Zelenszkij azt állította, hogy Ukrajna kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban elsősorban a területi egységről beszélt, és azt közölte: „az ukránok nem adják oda a földjüket a megszállóknak.”

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump péntek este a Truth Social közösségi oldalán adott hírt a Putyinnal tervezett találkozóról, amelyre a tervek szerint Alaszkában kerül sor.

Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt közölte, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette: bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik.

Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni

– fogalmazott Donald Trump, akit az MTI idézett.

Zelenszkij nem akar békét

Az ukrán elnöknek nem áll érdekében a béke. Mint az több alkalommal is kiderült, Zelenszkij célja sokkal inkább a háború fenntartása. A korábban lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő is erről beszélt. Kiemelte:

Zelenszkij és Brüsszel háborús forgatókönyve egy egyre szűkülő utcába vezet, ahol már nem tudnak megfordulni, ez egyben gazdaságilag, katonailag és politikailag is elmondható.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)