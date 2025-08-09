Zelenszkij beismerte, akadályozná a békét

Az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozója kapcsán azt hangsúlyozta, hogy „minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszú távú, tartós békével”.
Zelenszkij azt állította, hogy Ukrajna kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban elsősorban a területi egységről beszélt, és azt közölte: „az ukránok nem adják oda a földjüket a megszállóknak.”
Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump péntek este a Truth Social közösségi oldalán adott hírt a Putyinnal tervezett találkozóról, amelyre a tervek szerint Alaszkában kerül sor.
Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt közölte, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette: bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik.
Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni
– fogalmazott Donald Trump, akit az MTI idézett.
Zelenszkij nem akar békét
Az ukrán elnöknek nem áll érdekében a béke. Mint az több alkalommal is kiderült, Zelenszkij célja sokkal inkább a háború fenntartása. A korábban lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő is erről beszélt. Kiemelte:
Zelenszkij és Brüsszel háborús forgatókönyve egy egyre szűkülő utcába vezet, ahol már nem tudnak megfordulni, ez egyben gazdaságilag, katonailag és politikailag is elmondható.
Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)