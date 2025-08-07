Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna vezetésében hamarosan változás következhet. Zelenszkijt akár már a nyár végéig lecserélhetik.
Zelenszkij elnöki végnapjait éli
Egyre több jel utal arra, hogy a Nyugat már nagy erőkkel készül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leváltására, noha kifelé továbbra is támogatásáról biztosítja őt. Információk szerint titkos találkozók zajlanak amerikai, brit és ukrán vezetők részvételével. Zelenszkij lehetséges utódjaként Valerij Zaluzsnijt, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnokát és jelenlegi londoni nagykövetet tartják, kérdés, hogyan lehet leváltani egy háborús időkben felfújt szimbólumot anélkül, hogy a nyugati háborús narratíva meginogna?
Egyes hírek szerint már meg is kezdődtek a háttértárgyalások a lehetséges utódról. Amerikai, brit és ukrán vezetők tartottak a közelmúltban egy találkozót az Alpokban, melynek hátterében megfigyelők szerint az ukrán elnöki pozíció jövője állhatott.
Korábban már olyan értesülések is napvilágra kerültek, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már nem feltétlenül Zelenszkijt látnák szívesen Ukrajna élén. Ehelyett inkább Valerij Zaluzsnijt, az ukrán hadsereg volt főparancsnokát és jelenlegi londoni nagykövetet támogatnák, aki alkalmasabb lehet a háborús helyzet kezelésére.
Zelenszkij azt az ikonikus jellegét, amit a háború kitörésekor betöltött, azt az elmúlt egy-másfél évben fokozatosan elveszítette.
– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A szakértő szerint sem az ukrán társadalom, sem a nyugati szövetségesek és támogatók számára már nem az a vezető Zelenszkij, akit a háború kezdetén felfújt a nyugati média és politika.
Ő már nem az a lecserélhetetlen, pótolhatatlan ikonikus vezető, aki átviszi a népét a háborúból a békébe.
Zelenszkij intézményesítette a korrupciót Ukrajnában
A szakértő kiemelte, hogy Zelenszkij hitelessége nagymértékben erodálódott, főként a korrupciós botrányok, az erőszakos toborzások és az ország gazdasági kiszolgáltatottságát jelentő lépései miatt.
Zelenszkij nevéhez csak a korrupció tapad, az erőszakos toborzások, az, hogy nem sikerül megállapodni. Azt se feledjük, hogy aláírt mindent, először a termőföldnek a privatizációját, most nemrégiben a megmaradt ásványkincsvagyon eladását. Tehát az látszik, hogy nemcsak hogy megkopott az a máz, ami rajta volt, hanem láthatóvá vált, hogy a király meztelen.
Horváth József szerint a kérdés már nem az, hogy megtörténik-e a leváltás, hanem az, hogy mikor és milyen ritmusban.
Itt már csak az a kérdés, hogy eltávolításában mi az az ütem, ami a fronton történő események és az amerikai–orosz egyeztetések kapcsán történik, amibe csak az Európai Unió háborús narratívája zavar bele.
Ez a többismeretlenes egyenlet határozza meg az ukrán elnök jövőjét, hogy hogyan és mikor cserélik le Zelenszkijt
– fogalmazott.
Zelenszkij a béke útjában?
Horváth József szerint Zelenszkij és Brüsszel háborús stratégiája zsákutcába jutott.
Zelenszkij és Brüsszel háborús forgatókönyve egy egyre szűkülő utcába vezet, ahol már nem tudnak megfordulni, ez egyben gazdaságilag, katonailag és politikailag is elmondható.
A szakértő szerint azonban az Egyesült Államok és Oroszország között már érzékelhető a közös érdek, különösen a béketárgyalások újraindítását illetően.
A tegnapi nap történései is megerősítették, hogy az amerikaiak és az oroszok igenis képesek egymással szót érteni, és képesek arra, hogy kimozdítsák a holtpontról a megrekedt béketárgyalásokat, mert Washington és Moszkva nemcsak egy problémára fókuszál, hanem globális összefüggésekben nézik az orosz–ukrán háborút.
A biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy Zaluzsnij felbukkanása nem véletlen. A volt főparancsnok katonai tekintélye és a korrupciós botrányoktól való távolsága miatt alkalmas jelölt lehet a Nyugat számára – mondja a szakértő.
Zaluzsnij képbe kerülésével a Nyugat célja az lehet, hogy egy olyan alkalmas vezetőt ültessen Ukrajna élére, akit az oroszok katonaként is ismertek. Másrészt az ukrán hátországban a nevéhez nem tapad – minden Zelenszkijtől eredő lejárató akció ellenére – korrupció, ami hiteltelenné tenné a lakosság és a tárgyalópartnerek előtt
– összegezte Horváth József.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
