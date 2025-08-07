Zelenszkij elnöki végnapjait éli

Egyes hírek szerint már meg is kezdődtek a háttértárgyalások a lehetséges utódról. Amerikai, brit és ukrán vezetők tartottak a közelmúltban egy találkozót az Alpokban, melynek hátterében megfigyelők szerint az ukrán elnöki pozíció jövője állhatott.

Korábban már olyan értesülések is napvilágra kerültek, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már nem feltétlenül Zelenszkijt látnák szívesen Ukrajna élén. Ehelyett inkább Valerij Zaluzsnijt, az ukrán hadsereg volt főparancsnokát és jelenlegi londoni nagykövetet támogatnák, aki alkalmasabb lehet a háborús helyzet kezelésére.

Zelenszkij azt az ikonikus jellegét, amit a háború kitörésekor betöltött, azt az elmúlt egy-másfél évben fokozatosan elveszítette.

– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A szakértő szerint sem az ukrán társadalom, sem a nyugati szövetségesek és támogatók számára már nem az a vezető Zelenszkij, akit a háború kezdetén felfújt a nyugati média és politika.

Ő már nem az a lecserélhetetlen, pótolhatatlan ikonikus vezető, aki átviszi a népét a háborúból a békébe.