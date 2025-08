Brüsszel az orosz–ukrán háborút saját geopolitikai és ideológiai céljai szolgálatába állította. A háború elhúzódása lehetőséget teremt az EU integrációjának mélyítésére, közös hitelek és fegyverkezési programok révén. Mindez súlyos gazdasági terhet ró Európára, miközben a nyugati elit az orosz és kínai befolyás visszaszorítását tűzte ki célul. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire. A szakértő úgy látja, hogy a brüsszeli vezetés leginkább attól tart, hogy a társadalom számonkéri majd a háború következményeit.

Így tartja hatalmon a háború a brüsszeli elitet

Fotó: IDA MARIE ODGAARD

Brüsszel az orosz–ukrán háborút a saját háborújának tekinti. A brüsszeli politika pedig, hogy az ukrajnai háborút ezek a globalista elitek arra használják, hogy leválasszák Európát az orosz energiáról. Ez 2027 végéig következik majd be, és a kínai kereskedelemről is le akarják választani Európát.

Tehát addig húzzák a háborút, amíg Európát sikerül az orosz energiáról és a kínai kereskedelemről is leválasztani

– fejtette ki az elemzési igazgató. Ezután kitért arra, hogy Európa, különösen a közép-európai országok az Ukrajna melletti feltétlen kiállásért komoly árat fizetnek. Az ukrajnai háborút teljes mellszélességgel támogatják, most már hitelekkel is, és miután a háború finanszírozását átvették az USA-tól, óriási pluszköltségeket viselnek. A szakértő szerint fontos észrevenni, hogy az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával a nyugat-európai üzleti modellt is megsemmisítették.

Így az olcsó orosz energiából előállított prémium termékek már nem olcsó orosz energiából készülnek és ez azt jelenti, hogy a nyereség – ami korábban volt, és amiből a jólétet finanszírozták – már sokkal kisebb

– hangsúlyozta az elemző. Ez a legnagyobb ára az elhibázott szankciós politikának. Az unió nem vesz orosz, fehérorosz műtrágyát sem, emiatt drágulnak az élelmiszerek, és mivel nincs olcsó orosz energia, így közvetítőkön keresztül kell felárral venni az energiát is. Mondhatni, hogy az európai üzleti modellt is felrobbantották. Másrészről terhet jelentenek a háborús költségek: a szankciós költségek, a magasabb energiaszámlák, a kisebb nyereség, és ide tartozik a hadikölcsönök finanszírozása is.