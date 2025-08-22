Kínába utazik Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin orosz és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök is részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján. A Kínában tartandó csúcstalálkozón a résztvevő állam- és kormányfőkkel a tervek szerint Hszi Csin-ping elnök is találkozik majd – írja a Lenta.

Kínába tart a két vezető

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A források szerint rajtuk kívül a találkozón részt vesz még Nikol Pasiján örmény és Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint Maszúd Peszeskján iráni és Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök is. Az eseményt augusztus 31. és szeptember 1. között tartják majd.

Kínában fontos kérdésekről beszélhetnek

Az orosz és az azeri vezetőnek bőven van mit megbeszélnie, miután legutóbbi hivatalos látogatásán Ilham Alijev Donald Trump amerikai elnökkel találkozott a Fehér Házban. A találkozó során Örményország és Azerbajdzsán amerikai közvetítéssel egyezkedtek a békéről. A Hegyi-Karabah régió vitatott hovatartozása okán folyamatos konfrontációt jelentett a két ország között, ez pedig 2023-ban végül fegyveres konfliktussá fajult.

A hírek szerint az amerikai elnök komoly befektetéseket ígért, amennyiben a felek békét tudnak kötni.

Ez azonban még problémás lehet Oroszország számára, amely hagyományosan saját érdekszférájának tekinti a Kaukázus déli részét.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezik az alaszkai Anchorage-ba (Fotó: AFP)