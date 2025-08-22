Ezeket a témákat elemezte a Rapidban Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa. Lámpavasra húzatna mindenkit Magyar Péter szektája, aki számukra nem szimpatikus. A Tisza-szigetek „lakói”, tagjai erre szólítanak fel, erről írnak és lájkolják a hasonló kommenteket, mondta Sitkei Levente. Kertész Dávid szerint

az általános tiszás hozzáállás az, hogy végezzenek ki mindenkit, aki jobboldali, nézzék pestisesnek a fideszest.

Hozzátette, addig nincs baj, ameddig ez az internetes térben terjed, hisz újságíróként is kapunk naponta olyan fenyegetéseket, hogy IFA-plató és lámpavas, de mi van akkor, ha ezek, mármint a Tisza Párt és hívei hatalomra kerülnek? Láttuk, mi történt, amikor eljött a Tanácsköztársaság és az a bizonyos vörös terrorral átitatott 133 nap.

De aztán jön egy 134. nap is, amibe, jobb lenne, ha ők is belegondolnának,

ugyanis a folyamatos fenyegetőzés után ez egyszer rájuk is vissza fog csapódni – fogalmazott kollégánk. Sitkei Levente szerint arctalan és névtelen kommentelőkről van ugyan szó, de a Tisza Párthoz kötődnek, miközben Magyar Péter elhatárolódik tőlük. Arra, hogy a netes fröcsögés átcsap a valóságba, már láttunk példát, ilyen volt a Trump és a Fico elleni merénylet is. A Tisza Párt vezetői hol vagyonelkobzással, hol puccskísérlettel fenyegetőznek, mindezt elmondják a színpadon, átveszik a hívek, és majd jön egy magányos őrült és lövöldözni kezd? Kollégáink szerint Magyar Péternek és első embereinek a szavaikért vállalni kell a felelősséget. De térjünk át a barátságra, pontosabban a Barátság kőolajvezetékre, amelyet már többször megtámadtak az ukránok, és nemhogy rossz vért szül, már rossz vért szült – fogalmazott Kertész Dávid.

Ukrajna mindenféle fórumon támadja Magyarországot, hazánkat is bele akarják rángatni a háborúba.

Kertész Dávid szerint azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök is felháborodott ezen, és kiállt hazánk mellett, az ukránok nem gondolkodtak kettőig, nem esett le nekik, hogy nincsenek jó alkupozícióban.