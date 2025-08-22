Szijjártó Péter az uniós ígéretek betartását sürgeti

Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be a helyzetről, amelyről egész nap folyamatosan egyeztetett a miniszterelnökkel. Mint írta, legutóbb arról tett jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintette a támadás műszaki következményeit.

Szijjártó Péter szerint az ukrán rakétatámadás súlyos károkat okozott a Barátság kőolajvezetéken, a helyreállítás legalább öt napig tarthat

Fotó: AFP

Szijjártó Péter a súlyos károkról

A tárcavezető kiemelte:

Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak.

Hozzátette, orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de a munkálatok legalább öt napig el fognak tartani. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az Európai Bizottság írásban vállalt kötelezettséget a magyarországi energiaellátás biztonságának garantálására.

Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolajszállítást

– hangsúlyozta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Soós Lajos)