Az Európai Bizottság újabb milliárdokat adott

Újabb milliárdok mennek Ukrajnába. Az Európai Bizottság legújabb döntése értelmében több mint négymilliárd eurót utaltak át Ukrajnának, ennek egy része pedig befagyasztott orosz vagyonból származott.

2025. 08. 22. 17:36
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Európai Bizottság közlése szerint a támogatásból 3,05 milliárd eurót a 2024-ben elindított úgynevezett Ukrajna-eszköz keretéből, egymilliárd eurót pedig a brüsszeli testület rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási programjából (MFA) fizetnek ki. Ukrajna támogatása tehát még mindig prioritás az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság számára. 

Az Európai Bizottság nem adja fel
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy az EU szolidaritása töretlen.

Ez a több mint négymilliárd eurós kifizetés bizonyítja elkötelezettségünket Ukrajna jövője, szuverenitása és demokráciája mellett. Mert amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb 

– fogalmazott a német politikus.

Az Ukrajna-eszköz negyedik kifizetése révén az uniós támogatás összege már 22,7 milliárd eurót tesz ki, ami közel 60 százaléka a 2027-ig rendelkezésre álló forrásnak. A mostani részlet jóváhagyását az tette lehetővé, hogy Kijev teljesítette a reformfeltételek egy sorát, köztük a közigazgatás, a digitális szektor, az agrár-élelmiszeripar és a nyersanyag-gazdálkodás területén.

Az unió ezen felül egymilliárd eurót folyósított a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás hetedik részleteként, amely az EU hozzájárulása a G7-ek által kezdeményezett hitelprogramhoz. E forrásokat – az uniós tájékoztatás szerint – az orosz jegybank befagyasztott vagyonából származó hozamokból nyújtják.

Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági és termelékenységi biztosa egyébként közösségi oldalán maga is azt írta, hogy a támogatás egy része az orosz befagyasztott vagyonból származik. 

Az Európai Bizottság adatai szerint az unió és tagállamai Oroszország 2022. februári inváziója óta összesen mintegy 169 milliárd euró humanitárius, pénzügyi és katonai segítséget mozgósítottak Ukrajna támogatására.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

