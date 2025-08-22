atomháborúvilágháborúNagy-Britannia

Tudósok figyelmeztetnek az atomháború növekvő veszélyére

Egyszer kifogy a világ a szerencséből a nukleáris csapások elkerülésével kapcsolatban – figyelmeztetnek a szakértők. Egy cambridge-i professzor szerint az elmúlt években és hónapokban egyre közelebb kerültünk az atomháború kitöréséhez.

Munkatársunktól
2025. 08. 22. 15:55
Illusztráció (Forrás: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi feszültségek növekedésével párhuzamosan egyre több szakértő figyelmeztet a atomháború veszélyének fokozódására – számol be róla az Origo a The Daily Star brit napilapra hivatkozva. Szerintük a helyzet súlyosabb, mint azt a legtöbben gondolnák.

Keir Starmer brit miniszterelnök sem optimista az atomháború esélyével kapcsolatban
Keir Starmer brit miniszterelnök sem optimista az atomháború esélyével kapcsolatban (Fotó: AFP)

Paul Ingram, a Cambridge Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Központjának kutatója nemrégiben drámai nyilatkozatot tett:

A nukleáris konfliktus kockázata jelenleg messze magasabb annál, mint amit elfogadhatónak tekinthetnénk. Az elmúlt években, sőt, az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt a fenyegetettség.

A szakértő figyelmeztetése nem légből kapott. Az orosz–ukrán háború eszkalációja, Észak-Korea provokatív lépései, valamint az izraeli–palesztin konfliktus kiéleződése mind hozzájárulnak a globális bizonytalanság növekedéséhez. Ráadásul számos ország, köztük Nagy-Britannia is, jelentősen növelte védelmi kiadásait az utóbbi időben – ami gyakorlatilag további fegyvervásárlásokat, tehát a háborús kockázatok további növekedését jelenti.

Ugyanakkor nem minden szakértő osztja ezt a pesszimista álláspontot. Andy Stirling professzor, a Sussex Egyetem nukleáris politikai szakértője szerint „jelentős különbség van az érzékelt és a valós fenyegetettség között”. Azonban szerinte sem lehetünk nyugodtak a jövőt illetően.

Évtizedek óta élünk hatalmas nukleáris fenyegetettség alatt, és egyszer csak elfogy a szerencsénk

– figyelmeztetett a professzor. A világpolitika színpadán sem megnyugtatóak a jelek. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy elkezdődött egyfajta új formájú világháború, miután 

a Nyugat globális konfliktusokat szít dominanciája fenntartása és Oroszország meggyengítése érdekében.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén borús képet festett a jelenlegi helyzetről, kijelentve, hogy „a háború utáni korszak véget ért, és elkezdődött a bizonytalanság új korszaka”. A világ „talán veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint bármikor” a második világháború óta – tette hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.