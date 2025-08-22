Tudósok figyelmeztetnek az atomháború növekvő veszélyére

A nemzetközi feszültségek növekedésével párhuzamosan egyre több szakértő figyelmeztet a atomháború veszélyének fokozódására – számol be róla az Origo a The Daily Star brit napilapra hivatkozva. Szerintük a helyzet súlyosabb, mint azt a legtöbben gondolnák.

Keir Starmer brit miniszterelnök sem optimista az atomháború esélyével kapcsolatban (Fotó: AFP)

Paul Ingram, a Cambridge Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Központjának kutatója nemrégiben drámai nyilatkozatot tett:

A nukleáris konfliktus kockázata jelenleg messze magasabb annál, mint amit elfogadhatónak tekinthetnénk. Az elmúlt években, sőt, az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt a fenyegetettség.

A szakértő figyelmeztetése nem légből kapott. Az orosz–ukrán háború eszkalációja, Észak-Korea provokatív lépései, valamint az izraeli–palesztin konfliktus kiéleződése mind hozzájárulnak a globális bizonytalanság növekedéséhez. Ráadásul számos ország, köztük Nagy-Britannia is, jelentősen növelte védelmi kiadásait az utóbbi időben – ami gyakorlatilag további fegyvervásárlásokat, tehát a háborús kockázatok további növekedését jelenti.

Ugyanakkor nem minden szakértő osztja ezt a pesszimista álláspontot. Andy Stirling professzor, a Sussex Egyetem nukleáris politikai szakértője szerint „jelentős különbség van az érzékelt és a valós fenyegetettség között”. Azonban szerinte sem lehetünk nyugodtak a jövőt illetően.

Évtizedek óta élünk hatalmas nukleáris fenyegetettség alatt, és egyszer csak elfogy a szerencsénk

– figyelmeztetett a professzor. A világpolitika színpadán sem megnyugtatóak a jelek. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy elkezdődött egyfajta új formájú világháború, miután

a Nyugat globális konfliktusokat szít dominanciája fenntartása és Oroszország meggyengítése érdekében.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén borús képet festett a jelenlegi helyzetről, kijelentve, hogy „a háború utáni korszak véget ért, és elkezdődött a bizonytalanság új korszaka”. A világ „talán veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint bármikor” a második világháború óta – tette hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS)