Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Így lehet vége a háborúnak

Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő alaszkai megbeszélése nem eredményezett azonnali fegyvernyugvást, a tárgyalások elmozdították a folyamatot a béke felé. Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és több európai vezető egyeztetett a napokban az amerikai elnökkel egy olyan megállapodás lehetőségéről, amely véget vethet a háborúnak. A körvonalazódó elképzelés szerint Ukrajna területi engedményekért cserébe biztonsági garanciákat kaphatna az Egyesült Államoktól és európai szövetségeseitől.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 22. 8:57
Orosz-ukrán háború – Szumi terület, Ukrajna Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI Forrás: ANADOLU
A tervezett békefolyamat lényege, hogy Ukrajna átengedné az oroszok által megszállt területek egy részét, köztük a Krím-félsziget és a keleti régiók bizonyos területeit, cserébe a Nyugat részéről érkező biztonsági és politikai garanciákért – írja a The Federalist cikkére hivatkozva az Origó.

háború
Szumi terület, Ukrajna – orosz–ukrán háború Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / ANADOLU

 

Trump alaszkai tárgyalásán is utalt „területcserékre”. Putyin szintén elismerte Ukrajna biztonsági igényét. Trump megbízottja, Steve Witkoff szerint a felek egy NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garancia lehetőségéről is tárgyaltak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: a területi engedményekről Ukrajnának kell döntenie, ugyanakkor minden szuverén országnak joga van biztonsági szövetségeket kötni. Moszkva fókusza a dél- és kelet-ukrajnai határkorrekciókra irányul, amelyek történelmi és stratégiai szempontból mindig is orosz érdekszférának számítottak – írja a lap.

A háború kimenetele az elejétől fogva ezekre a realitásokra mutatott. 

Elemzők szerint Ukrajna jelenlegi határai a Szovjetunió örökségét jelentik, amelyek a függetlenség elnyerése óta vitatottak. 

Az Egyesült Államok nyomására Kijev korábban lemondott a nukleáris arzenálról és a fekete-tengeri flotta feletti ellenőrzésről, ám az ország területi integritása továbbra is sérülékeny maradt.

Míg a Biden-adminisztráció rendre a teljes ukrán szuverenitás és területi integritás helyreállításáról beszélt, Trump és környezete a történelmi és geopolitikai realitásokat hangsúlyozza. 

A most körvonalazódó megállapodás szerint Ukrajna politikai függetlenséget kaphatna Oroszországtól, de csak a határok módosítása árán. Elemzők szerint ez a formula lehet az egyetlen út a tartós békéhez, mivel Ukrajna jelenlegi formájában katonailag védhetetlen.

Borítókép: Szumi terület, Ukrajna (Fotó: AFP)

