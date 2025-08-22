Így lehet vége a háborúnak

A tervezett békefolyamat lényege, hogy Ukrajna átengedné az oroszok által megszállt területek egy részét, köztük a Krím-félsziget és a keleti régiók bizonyos területeit, cserébe a Nyugat részéről érkező biztonsági és politikai garanciákért – írja a The Federalist cikkére hivatkozva az Origó.

Szumi terület, Ukrajna – orosz–ukrán háború Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / ANADOLU

Trump alaszkai tárgyalásán is utalt „területcserékre”. Putyin szintén elismerte Ukrajna biztonsági igényét. Trump megbízottja, Steve Witkoff szerint a felek egy NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garancia lehetőségéről is tárgyaltak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: a területi engedményekről Ukrajnának kell döntenie, ugyanakkor minden szuverén országnak joga van biztonsági szövetségeket kötni. Moszkva fókusza a dél- és kelet-ukrajnai határkorrekciókra irányul, amelyek történelmi és stratégiai szempontból mindig is orosz érdekszférának számítottak – írja a lap.

A háború kimenetele az elejétől fogva ezekre a realitásokra mutatott.

Elemzők szerint Ukrajna jelenlegi határai a Szovjetunió örökségét jelentik, amelyek a függetlenség elnyerése óta vitatottak.

Az Egyesült Államok nyomására Kijev korábban lemondott a nukleáris arzenálról és a fekete-tengeri flotta feletti ellenőrzésről, ám az ország területi integritása továbbra is sérülékeny maradt.

Míg a Biden-adminisztráció rendre a teljes ukrán szuverenitás és területi integritás helyreállításáról beszélt, Trump és környezete a történelmi és geopolitikai realitásokat hangsúlyozza.

A most körvonalazódó megállapodás szerint Ukrajna politikai függetlenséget kaphatna Oroszországtól, de csak a határok módosítása árán. Elemzők szerint ez a formula lehet az egyetlen út a tartós békéhez, mivel Ukrajna jelenlegi formájában katonailag védhetetlen.

Borítókép: Szumi terület, Ukrajna (Fotó: AFP)