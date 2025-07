Trump győzött: Von der Leyen Ukrajna miatt ment bele a rossz alkuba

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla: Donald Trump amerikai elnök Skóciában találkozott az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel és megszületett az amerikai–európai (transzatlanti) kereskedelmi megállapodás. Számos szakértő megszólalt az egyezség kapcsán, akik szerint az Európa Unió és így maga Von der Leyen rossz üzletet kötött. Az EU bizottsági elnöke – az Amerikába exportált áruk esetében – beleegyezett egy 15 százalékos vámtételbe, belement abba, hogy a következő három évben jelentős mértékben importálunk az USA-ból energiahordozókat, mellette hatalmas beruházásokat is ígért Amerikának, cserébe viszont Európa nem kapott semmit, ráadásul még az európai piacokat is megnyitottuk Amerika előtt. Az egyezség nagyon egyoldalú és az uniós tagállamok – köztük Magyarország és Franciaország – is élesen bírálták a megállapodást. Számos más kérdés is felmerül a kereskedelmi egyezség kapcsán, például mi lesz az Amerikába irányuló gyógyszerexporttal – ami Írország szempontjából létfontosságú kérdés – mivel ez kimaradt a megállapodásból.

Fotó: CHRISTOPHER FURLONG / POOL