Von der Leyen botrányosan rosszul képviselte Európát

A The Guardian cikke kiemelte a kereskedelmi megállapodás kapcsán, hogy a gyógyszeripar az amerikai–európai kereskedelmi megállapodásból kimaradt, ami azt jelenti, hogy még senki sem tudja, milyen vámokat fog az USA a gyógyszerimportra kivetni. Brüsszel reméli, hogy az EU-ból az USA-ba exportált gyógyszerekre is 15 százalékos vámtétel fog vonatkozni.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját is kérdeztük az amerikai–európai kereskedelmi megállapodásról és a szakértő több fontos dologra is felhívta a figyelmet.

