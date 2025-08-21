Olyan „időórát” dolgoznak ki, amely képes megmondani az ember valós korát

Eddig a biológiai kort rendszerint vérminták laboratóriumi elemzésével határozták meg, ami bonyolult művelet, és hosszabb távú eredményeket nem szolgáltat. A kutatók szerint az úgynevezett biomarkerek alkalmazása, amelyek az izzadságban mérnek, valamint a hordozható érzékelők egyszerű és folyamatos módszert jelentenek, amely a mindennapi életben is használható.

Jelenleg folyik a klinikai kísérletek résztvevőinek a kiválasztása. A kutatási programot a Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány finanszírozza.