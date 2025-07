Brüsszel félreérthetetlen figyelmeztetést küldött Ukrajnának

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, több helyről is bírálat érte Ukrajnát, miután megszavaztak egy új törvényt, ami csökkenti az ukrán korrupcióellenes ügynökségek függetlenségét. A törvényt 2025. július 22-én fogadta el az ukrán parlament, majd még aznap Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta. Az új jogszabály széles hatáskörrel ruházza fel a legfőbb ügyészt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Zelenszkij a bizalmasait ültette az ukrán állami pozíciókba, most pedig – a jelek szerint – a korrupcióellenes hatóságokat is szárnyai alá venné. Brüsszel hivatalos figyelmeztetést küldött Ukrajnának, miszerint leállíthatják a teljes pénzügyi támogatást, ha a kormány nem hagy fel a korrupcióellenes intézmények elleni fellépésekkel.

Brüsszel figyelmeztette Ukrajnát. Fotó: Jakub Porzycki