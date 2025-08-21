Az Egyesült Államok újabb csapást mért a Nemzetközi Büntetőbíróságra

Újabb szankciók a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztviselői ellen

Donald Trump elnök második ciklusának egyik első intézkedéseként szankciókat vezetett be az ICC tisztviselői ellen, akik Izraelt és Amerikát célozták meg büntetőeljárásokkal. Az ICC izraeli vizsgálata az ország önvédelmi intézkedéseire összpontosít a 2023. október 7-i, a Hamász terrorszervezet által elkövetett mészárlás után. Az ICC az amerikai hadsereget is vizsgálja a 20 éves afganisztáni háborúban elkövetett állítólagos jogsértések miatt.

Az Egyesült Államok világosan és következetesen ellenezte az ICC politikai célokra való felhasználását, a hatalmával való visszaélését, szuverenitásunk figyelmen kívül hagyását és törvénytelen jogkiterjesztését

– mondta Rubio szerdán. A külügyminiszter kiterjesztette Trump februári rendeletét négy ICC-tisztviselőre: Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Franciaország), Nazhat Shameem Khan (Fidzsi) és Mame Mandiaye Niang (Szenegál).

Ezek a személyek közvetlenül részt vettek az ICC azon erőfeszítéseiben, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael állampolgárait a két ország beleegyezése nélkül vizsgálják, letartóztassák vagy eljárást indítsanak ellenük

– magyarázta Rubio. Az új szankciók az érintett emberek vagyonát blokkolják, és megakadályozzák, hogy az Egyesült Államokban vagy amerikai állampolgárokkal üzleteljenek.