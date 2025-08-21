ICCszankciókNemzetközi BüntetőbíróságTrumpRubio

Az Egyesült Államok újabb csapást mért a Nemzetközi Büntetőbíróságra

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette, és új szankciókat vezetett be négy tisztviselője ellen. A döntés arra válaszul született, hogy az ICC vizsgálatot indított Izrael és az Egyesült Államok ellen, amely az afganisztáni és gázai eseményekkel kapcsolatosak. Az amerikai szankciók célja az érintett személyek vagyonának zárolása és üzleti tevékenységük korlátozása. A Nemzetközi Büntetőbíróság viszont a független igazságszolgáltatás elleni támadásként értékelte az intézkedést.

2025. 08. 21. 19:24
Trump külügyminisztere beleállt az ICC-be
Trump külügyminisztere beleállt az ICC-be Fotó: SCOTT OLSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma szerdán újabb szankciókat jelentett be a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) alkalmazottai ellen, válaszul arra, hogy az intézmény Izraelt és az Egyesült Államokat emberi jogi visszaélésekkel és nemzetközi bűncselekményekkel vádolta meg. Nyilatkozatában Marco Rubio külügyminiszter kijelentette, hogy az ICC, amely hatálya alá sem Izrael, sem az Egyesült Államok nem tartozik, nemzetbiztonsági fenyegetést jelent, mivel a bíróság hatáskörén kívül próbál eljárni – írta meg a Breitbart.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto

Újabb szankciók a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztviselői ellen

Donald Trump elnök második ciklusának egyik első intézkedéseként szankciókat vezetett be az ICC tisztviselői ellen, akik Izraelt és Amerikát célozták meg büntetőeljárásokkal. Az ICC izraeli vizsgálata az ország önvédelmi intézkedéseire összpontosít a 2023. október 7-i, a Hamász terrorszervezet által elkövetett mészárlás után. Az ICC az amerikai hadsereget is vizsgálja a 20 éves afganisztáni háborúban elkövetett állítólagos jogsértések miatt.

Az Egyesült Államok világosan és következetesen ellenezte az ICC politikai célokra való felhasználását, a hatalmával való visszaélését, szuverenitásunk figyelmen kívül hagyását és törvénytelen jogkiterjesztését

 – mondta Rubio szerdán. A külügyminiszter kiterjesztette Trump februári rendeletét négy ICC-tisztviselőre: Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Franciaország), Nazhat Shameem Khan (Fidzsi) és Mame Mandiaye Niang (Szenegál). 

Ezek a személyek közvetlenül részt vettek az ICC azon erőfeszítéseiben, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael állampolgárait a két ország beleegyezése nélkül vizsgálják, letartóztassák vagy eljárást indítsanak ellenük

– magyarázta Rubio. Az új szankciók az érintett emberek vagyonát blokkolják, és megakadályozzák, hogy az Egyesült Államokban vagy amerikai állampolgárokkal üzleteljenek. 

Az amerikai külügyminisztérium külön tájékoztatóban részletezte az egyes személyek szankciós célzásának okait:

  • Prostot azért jelölték ki, mert engedélyezte az ICC vizsgálatát az afganisztáni amerikai személyzet ellen,
  • Guillou-t azért, mert engedélyezte a letartóztatási parancsok kibocsátását Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen,
  • a helyettes ügyészeket, Shameem Khant és Niangot azért, mert tovább támogatták az ICC törvénytelen intézkedéseit Izrael ellen, beleértve a Netanjahu és Gallant elleni letartóztatási parancsok fenntartását

Az ICC az új amerikai szankciókra felháborodott közleménnyel reagált, védve bíráit és ügyészeit, és kijelentette, hogy „elbánik” az amerikai döntéssel. 

Ezek a szankciók nyílt támadást jelentenek egy független, pártatlan igazságszolgáltatási intézmény ellen, amely 125 állam megbízása alapján működik. Ugyanakkor sértés az ICC tagállamai, a szabályokon alapuló nemzetközi rend és mindenekelőtt a világ millió ártatlan áldozata ellen

 – áll a közleményben. A bíróság arra szólította fel tagállamait és mindenkit, aki osztja az emberiesség és a jogállamiság értékeit, hogy támogassák az ICC-t. 

Korábban arról is írtunk, hogy áprilisban Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Borítókép: Trump külügyminisztere beleállt az ICC-be (Fotó: AFP)

