SvájcPutyinmentesség

Mentességet ajánl Svájc Putyinnak

Svájc kész teret adni egy újabb békekonferenciának, amely az ukrajnai háború lezárását célozná. A svájci kormány szerint Putyin részvétele esetén mentesség járna az orosz elnöknek, noha a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 19. 15:52
Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Svájc hajlandó mentességet biztosítani Putyin számára, ha az orosz államfő részt venne egy békekonferencián az országban – jelentette be kedden Ignazio Cassis külügyminiszter. A berni tárcavezető Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: bár a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, a svájci kormány korábbi állásfoglalása szerint a körözés nem vonatkozik rá, ha nem magánemberként, hanem a béketárgyalások hivatalos résztvevőjeként utazik Svájcba.

Ignazio Cassis szerint Svájc mentességet biztosítana Putyinnak, ha részt venne a békekonferencián. Magyarország is szóba került helyszínként.
Fotó: AFP

Putyin és a svájci kezdeményezés

Cassis emlékeztetett, hogy Emmanuel Macron francia elnök javasolta Svájcot az államfők találkozójának esetleges helyszíneként. Mint mondta, maga is többször felvetette a lehetőséget Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ám Moszkva nem mutatott érdeklődést. Az orosz fél arra hivatkozott, hogy Svájc is csatlakozott az Oroszország ellen bevezetett szankciókhoz, így nem látják semleges közvetítőnek.

Putyin utoljára 2021-ben járt Svájcban, Genfben, ahol Joe Biden akkori amerikai elnökkel találkozott. 

Most azonban a helyzet sokkal feszültebb, és a svájci kormány hangsúlyozza: a béke érdekében kész rugalmasan kezelni a jogi kérdéseket. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reutersnek arról beszélt, hogy az orosz és az ukrán elnök találkozóját akár Magyarországon is megtarthatják

Friedrich Merz német kancellár közlése szerint a két államfő két héten belül személyesen egyeztethet egymással.

A diplomáciai háttérmozgások alapján egyre világosabb, hogy a következő hetekben újabb kísérlet történhet az orosz–ukrán háború lezárására, és Putyin esetleges részvétele döntő tényező lehet a folyamatban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

