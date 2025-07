Zelenszkij befejezte a tisztogatást az ukrán kormányban

Az ukrán parlament július 17-én megszavazta az új miniszterelnök kinevezését, valamint az új kormány tagjait is jóváhagyta. A kabinet jelentős átalakításon esett át: több minisztérium élére új vezetők kerültek. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a friss vezetés hatékonyabban tudja majd kezelni az ország előtt álló háborús és diplomáciai kihívásokat. Az átalakulás különösen fontos a Washingtonnal való jövőbeni együttműködés szempontjából is – számolt be róla az Origó.

Az ukrán parlament megszavazta Zelenszkij jelöltjét, Julija Szviridenkót miniszterelnöknek

Fotó: YOAN VALAT/POOL

Julija Szviridenko lett az új miniszterelnök, kinevezését az ukrán képviselők többsége támogatta. Zelenszkij számos hivatal élére nevezett ki új vezetőt, amit az ukrán parlament szintén jóváhagyott. Arról, hogy kik kényszerültek távozni pozícióikból és milyen átrendeződés volt az ukrán vezetésben, itt olvashat bővebben.