Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek

orosz-ukrán háborúErődítménycsapás

Fontos ukrán állásra mértek csapást az orosz erők + videó

Az orosz „Központ” csoport tüzérei támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők Pokrovszk irányú erődített területe ellen – közölte az orosz Védelmi Minisztérium. Fontos ukrán állást ért csapás az orosz–ukrán háborúban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 6:33
Ukrán állás Pokrovszkban Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
A „Központ” erőcsoport Gárda motorizált lövészegységének BM-21 „Grad” többszörös indítású rakétarendszerének legénysége tüzérségi támadást hajtott végre az ukrán fegyveres erők Pokrovszk irányú erődített területe ellen – részletezte az orosz–ukrán háború újabb csapását a minisztérium.

Hangsúlyozzák, hogy a támadás során az erődítményeket megsemmisítették, kedvező feltételeket teremtve a rohamegységek előrenyomulásához.

Kiemelték: Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) a „Donyecki Népköztársaság” és az egész ukrán operatív-stratégiai „Hortytsya” erőcsoport egyik legfontosabb központja. Donyecktől 66 kilométerre északnyugatra található. A városért harcok folynak – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A Védelmi Minisztérium legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 420 katonát veszítettek a „Központ” csoport felelősségi körzetében. Emellett három harci páncélozott járművet, öt autót és egy tüzérségi eszközt is elveszítettek.

A RIA Telegram-csatornáján egy videót is bemutatott, amelyen az látható, ahogy a Dnyiproi Erőcsoport 49. Egyesített Fegyverzetű Hadseregének FPV drónszemélyzete megsemmisített egy ukrán fegyveres erők katonáit szállító kisteherautót a Dnyeper jobb partján fekvő Herszon régióban.

Borítókép: Ukrán állás Pokrovszkban (Fotó: AFP)

