A horvátországi nyaralás könnyen kellemetlen fordulatot vehet, és hatalmas bírsággal találhatjuk szemben magunkat, ha a volán mögött nem tartjuk be a szabályokat.
Milliós bírságra számíthat, aki Horvátországban nyaral, és nem figyel
Horvátországban a közlekedési szabálysértésekért óriási bírságot is kiszabhatnak, így a nyaralás könnyen komoly anyagi teherrel végződhet, ezért az autóval érkező nyaralóknak érdemes fokozottan betartaniuk a szabályokat. A sebességtúllépés, az ittas vezetés vagy más súlyos vétségek nemcsak jelentős pénzbüntetéssel, hanem akár börtönbüntetéssel is járhatnak.
A megengedett sebesség túllépése akár kétezer euró pénzbírsággal járhat, míg ittas vezetésért ugyanekkora bírságot vagy akár hatvannapos elzárást is kiszabhatnak.
A közúti közlekedés biztonságáról szóló horvát törvény a sebességhatár túllépése esetén az alábbi büntetéseket határozza meg településen belül:
- 1320 és 2650 euró pénzbírsággal vagy legfeljebb hatvannapos szabadságvesztéssel büntetendő, ha a járművezető a településen a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 50 km/h-nál nagyobb mértékben túllépi.
- 390 és 920 euró közötti pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki településen a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 30 és 50 km/h-nál nagyobb mértékben túllépi.
- 130 euró pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki településen a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 20-30 km/h-val túllépi.
- 60 euró pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki településen közúton a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 10-20 km/h-val túllépi.
- 30 euró összegű pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki a településen közúton a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 10 km/órával meghaladó sebességgel halad.
Településen kívül pedig:
- 660 és 1990 euró közötti pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki a településen kívüli közúton a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 50 km/h-val vagy annál nagyobb mértékben túllépi.
- 260 euró összegű pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki településen kívüli közúton a megengedett vagy a közlekedési táblákkal korlátozott sebességet 30-50 km/h-val túllépi.
- 60 euró összegű pénzbírsággal büntetendő az a járművezető, aki a településen kívüli közúton a megengedett vagy a közlekedési táblával korlátozott sebességet 10-30 km/h-val túllépi – tette közzé a horvát belügyminisztérium hivatalos honlapján.
Bírságok alkohol vagy kábítószer hatása alatt történő vezetésért:
A vérben megengedett maximális alkoholtartalom 0,05 százalék, és az ittas vezetésért járó bírságok ettől a százaléktól függenek:
0,050-0,100 százalék: kb. 140-275 euró
0,100-0,150 százalék: kb. 275-700 euró
0,150 százaléktól vagy afelett: kb. 700-2070 euró
kábítószer hatása alatt történő vezetésért: körülbelül 700-2070 euró vagy akár 60 nap börtönbüntetés jár – számolt be a Croatia Transfers.
Borítókép: Horvátország (AFP)
