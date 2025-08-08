Milliós bírságra számíthat, aki Horvátországban nyaral, és nem figyel

Bírságok alkohol vagy kábítószer hatása alatt történő vezetésért:

A vérben megengedett maximális alkoholtartalom 0,05 százalék, és az ittas vezetésért járó bírságok ettől a százaléktól függenek:

0,050-0,100 százalék: kb. 140-275 euró

0,100-0,150 százalék: kb. 275-700 euró

0,150 százaléktól vagy afelett: kb. 700-2070 euró

kábítószer hatása alatt történő vezetésért: körülbelül 700-2070 euró vagy akár 60 nap börtönbüntetés jár – számolt be a Croatia Transfers.