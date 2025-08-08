Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok + videó

Orosz csapatok egy külföldi zsoldosok elhelyezésére szolgáló pontot támadtak Odesszában – közölte Szergej Lebegyev koordinátor a RIA Novosztyi orosz hírügynökséggel, hívta fel rá a figyelmet az Origó.

(Fotó: AFP)

Ez egy ideiglenes elhelyezési pont külföldi zsoldosok érkezésére: voltak latinók, de európaiak is, azt mondják, hogy vannak aktív NATO-országbeli tisztek is. Helikopterekkel evakuálták őket, a többieket mentőautókkal

– mondta a helyi orosz erők vezetője.

Lebegyev hozzátette, hogy Odesszában egy nagy raktár is megsemmisült, amelyben fegyverek, esetleg rakéták voltak.

A TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy az orosz „Déli Csoport” tüzérsége Donyeckben megsemmisített egy magánházban található ukrán pilóta nélküli repülőgép-irányító pontot.

Borítókép: Megrongálódott lakóház Odesszában (Fotó: AFP)