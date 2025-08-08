Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

orosz-ukrán háborúzsoldosokOdessza

Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok + videó

Egy fegyverraktár is megsemmisült Odesszában. Az orosz erők külföldi zsoldosokra is lecsaptak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 9:19
Megrongálódott lakóház Odesszában Fotó: OLEKSANDR GIMANOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orosz csapatok egy külföldi zsoldosok elhelyezésére szolgáló pontot támadtak Odesszában – közölte Szergej Lebegyev koordinátor a RIA Novosztyi orosz hírügynökséggel, hívta fel rá a figyelmet az Origó. 

Illusztráció. Orosz csapatok egy külföldi zsoldosok elhelyezésére szolgáló pontot támadtak Odesszában
Illusztráció. Orosz csapatok egy külföldi zsoldosok elhelyezésére szolgáló pontot támadtak Odesszában
(Fotó: AFP)

Ez egy ideiglenes elhelyezési pont külföldi zsoldosok érkezésére: voltak latinók, de európaiak is, azt mondják, hogy vannak aktív NATO-országbeli tisztek is. Helikopterekkel evakuálták őket, a többieket mentőautókkal 

– mondta a helyi orosz erők vezetője.

Lebegyev hozzátette, hogy Odesszában egy nagy raktár is megsemmisült, amelyben fegyverek, esetleg rakéták voltak.

A TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy az orosz „Déli Csoport” tüzérsége Donyeckben megsemmisített egy magánházban található ukrán pilóta nélküli repülőgép-irányító pontot.

Borítókép: Megrongálódott lakóház Odesszában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.