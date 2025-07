Így törölték el a demokráciát Ukrajnában

Nincs választás, bizalmasok pozícióban

2025. július 22-én új törvényt fogadott el az ukrán parlament, majd még aznap Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta. Az új jogszabály széles hatáskörrel ruházza fel a legfőbb ügyészt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Ami fontos kérdést vetett fel:

Zelenszkij a bizalmasait ültette az ukrán állami pozíciókba, most pedig a korrupcióellenes hatóságokat is szárnyai alá venné?

Sokan attól tartanak, hogy a törvény aláássa az ukrán demokráciát, és megingathatja a nyugati támogatást a háború közepette, így a döntés nemcsak az ukrán lakosság, hanem a nyugati partnerek körében is komoly aggodalmat keltett. Több ukrán nagyvárosában is tüntetések kezdődtek, miután Volodimir Zelenszkij elnök aláírta a törvényt. Marta Kos, az EU bővítési biztosa is aggodalmát fejezte ki az új törvény miatt, amelyet „komoly visszalépésnek” nevezett. Habár most megfutamodott Zelenszkij és új törvény született, de a bizalmat nehéz lesz visszaállítani.