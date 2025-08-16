Kijev utcáin komoly feszültséget okozott egy rendőri intézkedés, amely során egy férfit próbáltak elvinni a hatóság emberei. A felvételek szerint a helyszínen lévő nők közbeléptek, hogy megvédjék a férfit, ám az egyik rendőr gázspray-t vetett be ellenük. A videó vége felé az is látható, ahogy egy középkorú nőt az egyik rendőr erőteljesen lökdösni kezd. Az incidenst felháborodás követte, a közösségi médiában pedig számos reakció érkezett, amelyek Zelenszkij országának jogállamiságát vitatták, írta meg az Origó.
Zelenszkij jogállama és a rendőri túlkapás egy ékes példája + videó
Kijevben feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök egy férfit próbáltak letartóztatni. A jelenlévő nők a védelmére keltek, mire az egyik egyenruhás gázspray-vel lépett fel ellenük. A történtekről készült felvételek heves vitákat és felháborodást váltottak ki a közösségi médiában, Zelenszkij országában a rendőrök és katonák úgy tűnik, bármit megtehetnek.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást.
Így néz ki a jogállam Zelenszkij országában?
Borítókép: Zelenszkij és az SZBU egyik katonája (Fotó: AFP)
