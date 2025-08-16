Zelenszkij jogállama és a rendőri túlkapás egy ékes példája + videó

Kijev utcáin komoly feszültséget okozott egy rendőri intézkedés, amely során egy férfit próbáltak elvinni a hatóság emberei. A felvételek szerint a helyszínen lévő nők közbeléptek, hogy megvédjék a férfit, ám az egyik rendőr gázspray-t vetett be ellenük. A videó vége felé az is látható, ahogy egy középkorú nőt az egyik rendőr erőteljesen lökdösni kezd. Az incidenst felháborodás követte, a közösségi médiában pedig számos reakció érkezett, amelyek Zelenszkij országának jogállamiságát vitatták, írta meg az Origó.

Zelenszkij országában a rendőrök és katonák úgy tűnik bármit megtehetnek

