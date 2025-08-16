ZelenszkijKijevjogállamrendőr

Zelenszkij jogállama és a rendőri túlkapás egy ékes példája + videó

Kijevben feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök egy férfit próbáltak letartóztatni. A jelenlévő nők a védelmére keltek, mire az egyik egyenruhás gázspray-vel lépett fel ellenük. A történtekről készült felvételek heves vitákat és felháborodást váltottak ki a közösségi médiában, Zelenszkij országában a rendőrök és katonák úgy tűnik, bármit megtehetnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 10:35
Zelenszkij és az SZBU egyik katonája
Zelenszkij és az SZBU egyik katonája Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Kijev utcáin komoly feszültséget okozott egy rendőri intézkedés, amely során egy férfit próbáltak elvinni a hatóság emberei. A felvételek szerint a helyszínen lévő nők közbeléptek, hogy megvédjék a férfit, ám az egyik rendőr gázspray-t vetett be ellenük. A videó vége felé az is látható, ahogy egy középkorú nőt az egyik rendőr erőteljesen lökdösni kezd. Az incidenst felháborodás követte, a közösségi médiában pedig számos reakció érkezett, amelyek Zelenszkij országának jogállamiságát vitatták, írta meg az Origó.

Zelenszkij országában a rendőrök és katonák úgy tűnik bármit megtehetnek
Zelenszkij országában a rendőrök és katonák úgy tűnik bármit megtehetnek
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást.

Így néz ki a jogállam Zelenszkij országában?


Borítókép: Zelenszkij és az SZBU egyik katonája (Fotó: AFP)

Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
