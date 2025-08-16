Donald TrumpVolodimir ZelenszkijUkrajnabékeTrump-Putyinháború

Trump: Zelenszkijen múlik a béke

Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló megállapodás „mostantól” Zelenszkijen múlik. Azt is mondanám, hogy az európai országoknak is egy kicsit jobban be kellene kapcsolódniuk – fogalmazott az amerikai elnök.

2025. 08. 16. 7:42
Trump Zelenszkij nélkül tárgyalt Fotó: AFP
Donald Trump pénteken, az alaszkai találkozót követően kijelentette Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélése után, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló megállapodás mostantól Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében van, írja az Origo.

ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The first round of negotiations between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump in the US state of Alaska concludes in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. Kremlin Press Office / Anadolu (Photo by Kremlin Press Office / Anadolu via AFP)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Most tényleg Zelenszkij elnökön múlik, hogy sikerül-e megvalósítani. És azt is mondanám, hogy az európai országoknak is egy kicsit jobban be kellene kapcsolódniuk, de ez Zelenszkij elnökön múlik

 – fogalmazott az amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban, közvetlenül az orosz elnökkel való találkozója után, írja a Le Figaro.

Donald Trump amerikai elnök „tökéletes tízesnek” nevezte a Vlagyimir Putyin orosz államfővel Alaszkában tartott találkozóját, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt.

 A Fox Newsnak adott interjújában Trump kiemelte: „nagyon jó előrelépést” értek el a béketárgyalásokon, ugyanakkor óvatosságra intett, mondván, hogy „nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”. Európának is üzent az amerikai elnök.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

