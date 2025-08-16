Trump: Zelenszkijen múlik a béke

Donald Trump pénteken, az alaszkai találkozót követően kijelentette Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélése után, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló megállapodás mostantól Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében van, írja az Origo.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Most tényleg Zelenszkij elnökön múlik, hogy sikerül-e megvalósítani. És azt is mondanám, hogy az európai országoknak is egy kicsit jobban be kellene kapcsolódniuk, de ez Zelenszkij elnökön múlik

– fogalmazott az amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban, közvetlenül az orosz elnökkel való találkozója után, írja a Le Figaro.

Donald Trump amerikai elnök „tökéletes tízesnek” nevezte a Vlagyimir Putyin orosz államfővel Alaszkában tartott találkozóját, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump's exclusive interview with @seanhannity on @FoxNews immediately following today's historic Alaska Summit pic.twitter.com/MOnOZ0P5oU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 16, 2025

A Fox Newsnak adott interjújában Trump kiemelte: „nagyon jó előrelépést” értek el a béketárgyalásokon, ugyanakkor óvatosságra intett, mondván, hogy „nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”. Európának is üzent az amerikai elnök.

