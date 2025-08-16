Vlagyimir PutyinalaszkaiTrump-PutyinDonald Trumpmegállapodás

Trump tízesre értékelte a Putyinnal tartott csúcstalálkozót

Donald Trump amerikai elnök tökéletes tízesnek nevezte a Vlagyimir Putyin orosz államfővel Alaszkában tartott találkozóját, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt. A Fox Newsnak adott interjújában Trump kiemelte: agyon jó előrelépést értek el a béketárgyalásokon, ugyanakkor óvatosságra intett, mondván, hogy „nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás”. Európának is üzent az amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 6:28
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP
Az amerikai elnök szerint a megbeszélés meleg hangulatban zajlott, és szerinte elég közel vannak egy egyezséghez, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”. Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást” – írja a Fox News.

Trump
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP

A találkozót követően Putyin is konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely a „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott. Trump közölte: kész részt venni egy háromoldalú csúcson is az ukrán és az orosz elnök mellett.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: a béke megteremtése elsősorban az emberek érdekében sürgető, hiszen „ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg”.

Trump azt mondta, hogy a vezetők „nagyon őszintén beszéltek, és szerinte Putyin látni akarja a megállapodást.
Az amerikai elnök azt fogja tanácsolni Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást”.

Egy hatalmas háborús gépezet ellen harcolnak, és mi, azt hiszem, közel vagyunk a megállapodáshoz, de ezt nem szeretem kimondani. Mindig azt mondom, ha nagyon közel vagyok, akkor azt mondom, hogy 50-50, mert annyi minden megtörténhet. De azt hiszem, Putyin elnök szeretné megoldani a problémát, és ez egy olyan probléma volt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy háború. Mindezek a családok elveszítettek valakit, és van egy könyvem több ezer emberről. Ma bemutatták nekem. Ezrek, foglyok, akiket szabadon fognak engedni

 – közölte Trump.

Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik... és ha akarják, ott leszek a következő találkozón

 – mondta.

Az elnök elárulta, hogy Putyin zárt ajtók mögött részletekbe bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem kezdődött volna el a második világháború óta legvéresebb európai konfliktus, ha második ciklusra is megválasztják.

„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”

Az interjú elején Trump dicsérte az amerikai hadsereg erejét és kifinomultságát, amit egy B2-es lopakodó bombázó és négy F–35-ös vadászgép bemutatója is hangsúlyozott.

Trump elmondta, hogy mindig is nagyszerű kapcsolata volt Putyinnal, és sok nagyszerű dolgot tehettek volna együtt, különösen Oroszország hatalmas természeti erőforrásainak kiaknázása terén. Ugyanakkor megakadályozták őket ebben. Ezzel arra a vizsgálatra utalt, ami a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozást vizsgálta. Trump szerint ez a vizsgálat ártott a kétoldalú kapcsolatoknak.

Az interjú során Trump hangsúlyozta, hogy szeretné, ha véget érne a háború Ukrajnában. Megjegyezte, hogy sok ember hal meg, köztük oroszok és ukrán katonák. 

Trump szerint Biden hibát követett el, amiért hagyta, hogy a háború megtörténjen, és azt állította, hogy ez a legrosszabb dolog a második világháború óta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte mi vitte Putyint az asztalhoz, Trump nem akart konkrét tényezőket megnevezni, de megjegyezte, hogy Putyin tiszteli az Egyesült Államokat, ami Biden elnöksége alatt nem volt elmondható. 

Az amerikai elnök szerint a tiszteleten alapuló kapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok hatékonyan képviselje érdekeit a nemzetközi porondon.

Az interjúban szó esett még az illegális bevándorlásról, a gazdaságról és a belbiztonságról is. Trump szerint az országa gazdasága most nagyszerű, nincs infláció, csökkentek az energiaárak és az élelmiszerárak is. Hozzátette, hogy a Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel folytatott megbeszélései során hatalmas befektetést helyeztek kilátásba az Egyesült Államokban. Ezenkívül Trump megemlítette azokat a szövetségi intézkedéseket, amelyekkel fellépnek a zavargások ellen Los Angelesben.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

