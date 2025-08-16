Trump tízesre értékelte a Putyinnal tartott csúcstalálkozót

Az amerikai elnök szerint a megbeszélés meleg hangulatban zajlott, és szerinte elég közel vannak egy egyezséghez, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”. Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást” – írja a Fox News.
A találkozót követően Putyin is konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely a „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott. Trump közölte: kész részt venni egy háromoldalú csúcson is az ukrán és az orosz elnök mellett.
Az amerikai elnök hangsúlyozta: a béke megteremtése elsősorban az emberek érdekében sürgető, hiszen „ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg”.
Trump azt mondta, hogy a vezetők „nagyon őszintén beszéltek, és szerinte Putyin látni akarja a megállapodást.
Az amerikai elnök azt fogja tanácsolni Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást”.
Egy hatalmas háborús gépezet ellen harcolnak, és mi, azt hiszem, közel vagyunk a megállapodáshoz, de ezt nem szeretem kimondani. Mindig azt mondom, ha nagyon közel vagyok, akkor azt mondom, hogy 50-50, mert annyi minden megtörténhet. De azt hiszem, Putyin elnök szeretné megoldani a problémát, és ez egy olyan probléma volt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy háború. Mindezek a családok elveszítettek valakit, és van egy könyvem több ezer emberről. Ma bemutatták nekem. Ezrek, foglyok, akiket szabadon fognak engedni
– közölte Trump.
Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik... és ha akarják, ott leszek a következő találkozón
– mondta.
Az elnök elárulta, hogy Putyin zárt ajtók mögött részletekbe bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem kezdődött volna el a második világháború óta legvéresebb európai konfliktus, ha második ciklusra is megválasztják.
„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”
Az interjú elején Trump dicsérte az amerikai hadsereg erejét és kifinomultságát, amit egy B2-es lopakodó bombázó és négy F–35-ös vadászgép bemutatója is hangsúlyozott.