Trump tízesre értékelte a Putyinnal tartott csúcstalálkozót

Az amerikai elnök szerint a megbeszélés meleg hangulatban zajlott, és szerinte elég közel vannak egy egyezséghez, ám hozzátette: „Ukrajnának is bele kell egyeznie”. Trump tanácsa Volodimir Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást” – írja a Fox News.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP

A találkozót követően Putyin is konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely a „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott. Trump közölte: kész részt venni egy háromoldalú csúcson is az ukrán és az orosz elnök mellett.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: a béke megteremtése elsősorban az emberek érdekében sürgető, hiszen „ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg”.

Trump rates Putin summit a '10 out of 10' and touts 'very good progress' toward peace https://t.co/Ojwow3uWt3 #FoxNews — Eliza (@Elizaluvswinter) August 16, 2025

Trump azt mondta, hogy a vezetők „nagyon őszintén beszéltek, és szerinte Putyin látni akarja a megállapodást.

Az amerikai elnök azt fogja tanácsolni Zelenszkijnek, hogy „kössön megállapodást”.

Egy hatalmas háborús gépezet ellen harcolnak, és mi, azt hiszem, közel vagyunk a megállapodáshoz, de ezt nem szeretem kimondani. Mindig azt mondom, ha nagyon közel vagyok, akkor azt mondom, hogy 50-50, mert annyi minden megtörténhet. De azt hiszem, Putyin elnök szeretné megoldani a problémát, és ez egy olyan probléma volt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy háború. Mindezek a családok elveszítettek valakit, és van egy könyvem több ezer emberről. Ma bemutatták nekem. Ezrek, foglyok, akiket szabadon fognak engedni

– közölte Trump.

Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik... és ha akarják, ott leszek a következő találkozón

– mondta.

Az elnök elárulta, hogy Putyin zárt ajtók mögött részletekbe bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy miért nem kezdődött volna el a második világháború óta legvéresebb európai konfliktus, ha második ciklusra is megválasztják.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump's exclusive interview with @seanhannity on @FoxNews immediately following today's historic Alaska Summit pic.twitter.com/MOnOZ0P5oU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 16, 2025

„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”

Az interjú elején Trump dicsérte az amerikai hadsereg erejét és kifinomultságát, amit egy B2-es lopakodó bombázó és négy F–35-ös vadászgép bemutatója is hangsúlyozott.