Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást

Három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, és Magyarország folyamatos támadások kereszttüzében áll békepárti álláspontja miatt. Volodimir Zelenszkij többször is személyesen bírálta Orbán Viktort főként azért, amiért a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását. A feszültséget fokozzák az ukrán fenyegetések, kényszersorozások, magyarellenes megnyilvánulások és templomgyújtogatás Kárpátalján. Ukrajna azonban ezekkel egy NATO-tagország, az Európai Unió egyik tagállama ellen hajt végre támadássorozatot. Egy korábbi nyilatkozat szerint az ukrán sereg két óra alatt már a Balatonnál lenne.

2025. 08. 15. 9:18
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Három és fél éve tombol hazánk szomszédságában az orosz–ukrán háború, és Magyarország folyamatos támadás alatt áll békepárti álláspontja miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is szóba hozta az országot és Orbán Viktort egyaránt, mivel szerinte Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Magának és országának tiszteletet követel, de ugyanezt a magyar kormányfőnek és a magyaroknak nem hajlandó megadni az ukrán elnök. 

Ukrajna, élén Zelenszkijjel folyamatos támadás alatt tartja a magyarokat
Ukrajna, élén Zelenszkijjel folyamatos támadás alatt tartja a magyarokat
Fotó: AFP

Reméljük, Orbán Viktor legalább Aszadot nem hívja fel Moszkvában, hogy ő is meghallgassa az órákon át tartó előadását

reagált Zelenszkij igen udvariatlanul Orbán Viktor karácsonyi tűzszüneti javaslatára. Ráadásul ez már a sokadik eset volt, amikor Zelenszkij személyesen a magyar kormányfőt támadta. Ukrajna elnöke azt is állította, hogy szerinte Orbán Viktor veszélyes dolgokat tesz, többek között azzal, hogy ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, és kiáll álláspontja és a magyarok érdekei mellett.

A magyar miniszterelnök többször leszögezte:

Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Orbán Viktor ugyanakkor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem. 

Ukrajna megfenyegette Magyarországot

Ukrajna fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő válaszintézkedéseket tegyen Magyarországgal szemben – írta az ukrán külügyminiszter július közepén közösségi oldalán, válaszul arra, hogy Magyarország kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy mivel az ukrajnai kényszersorozásnak már magyar áldozata is van, a magyar kormány kezdeményezte három személy szankciós listára helyezését Brüsszelben. 

Mindaddig, amíg ez megtörténik, ma intézkedtünk arról, hogy mind a három embert kitiltsuk Magyarország területéről

– jelentette be Szijjártó Péter.

Az ukrán sereg két óra alatt már a Balatonnál lenne

Korábban egy ukrán képviselő nyíltan azt is kijelentette, hogy az ukrán sereg két óra alatt a Balatonnál lenne. Szergej Melnicsuk parlamenti képviselő fogalmazta meg ezt a fenyegetést egy telefonáló kérdésére válaszolva. A betelefonáló szerint, mivel Ukrajna elvesztette a Krímet, keleti megyéinek egy részét, fennáll a veszély, hogy Kárpátalja is erre a sorsra juthat. Aggódva azt kérdezte, hogy lehetne-e egy kárpátaljai népszavazás arról, hogy a térség akar-e Magyarországhoz csatlakozni. Erre a képviselő – aki az Ajdar zászlóalj egykori parancsnoka volt – azt válaszolta, hogy 

Az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.

A kárpátaljai magyarokat is támadják

Egy beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal soroztak be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében meghalt. A nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit. A videón a toborzótisztek és Sebestyén József között szóváltás is hallható. 

Az ukrán külügyminisztérium keményen bírálta a magyar sajtóban megjelent beszámolókat, amelyek szerint a kárpátaljai magyar férfi halálát az ukrán katonai mozgósítás során elszenvedett bántalmazás okozta. Ukrajna szerint ezek az állítások manipulációk, amelyek a Kreml érdekeit szolgálják. 

Arról is írtunk korábban, hogy július 16-án felgyújtottak egy görög katolikus templomot a kárpátaljai Palágykomorócon, valamint a tettes magyarellenes feliratokat fújt rá. A hatóságok szerint a támadás célja etnikai feszültségek szítása és a határ menti régió destabilizálása volt. Mint arról lapunk is beszámolt, 

a templomra „Késhegyre a magyarokat” és a „Magyarok, takarodjatok” feliratokat írtak.

Azonban ez nem szerepel az ukrán jelentésében. Az eset újabb példája volt annak, hogy a kárpátaljai magyarság egyre nagyobb nyomásnak van kitéve. Az utóbbi években többször előfordultak magyarellenes megnyilvánulások, ám a mostani eset – egy templom szándékos megrongálása – új szintet jelent. Az eset után Orbán Viktor is megszólalt:

Kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, uszítás, megfélemlítés. Ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján. Nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk!

– írta a magyar miniszterelnök.

Magyar Péter ukrán kapcsolata Orbán Viktort patkányozza és fenyegeti

Az ukrán titkosszolgálatok folyamatos kapcsolatot tartanak fenn magyar ellenzéki politikusokkal. Mások mellett a Tisza Pártnak is kapcsolata van az ukrán titkosszolgálatokkal. Ezeket a kapcsolatokat a magyar elhárítás figyelemmel kíséri és erről a nemzetbiztonsági bizottságot is tájékoztatták. Így volt ez Tseber Roland esetében is, aki ukrán titkosszolgálati rendszerrel bír, és az ukrán érdeket akarta érvényesíteni Magyarországon, ezért is tiltották ki – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Tseber beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll Magyarországon. 

Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegette Facebook-posztjában Tseber Roland, aki a jelek szerint megszervezte Magyar Péter tavalyi ukrajnai utazását, és kiderült róla az is, hogy az ukrán hírszerzésnek dolgozik, ezért már tavaly ősszel kitiltották Magyarországról. Tseber végigkísérte Magyar Pétert Ukrajnán, és ezt a közösségi médiában szelfik tömkelegével dokumentálták is. Tseber közzétett saját magáról egy olyan fotót is, amelyen Kirilo Olekszijovics Budanovval, az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a felderítő főcsoportfőnökség (HUR) vezetőjével pózol. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

