Ukrajna egy NATO-tagország, az EU egyik tagállama ellen hajt végre támadást

Három és fél éve tombol hazánk szomszédságában az orosz–ukrán háború, és Magyarország folyamatos támadás alatt áll békepárti álláspontja miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is szóba hozta az országot és Orbán Viktort egyaránt, mivel szerinte Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Magának és országának tiszteletet követel, de ugyanezt a magyar kormányfőnek és a magyaroknak nem hajlandó megadni az ukrán elnök.

Ukrajna, élén Zelenszkijjel folyamatos támadás alatt tartja a magyarokat

Fotó: AFP

Reméljük, Orbán Viktor legalább Aszadot nem hívja fel Moszkvában, hogy ő is meghallgassa az órákon át tartó előadását

– reagált Zelenszkij igen udvariatlanul Orbán Viktor karácsonyi tűzszüneti javaslatára. Ráadásul ez már a sokadik eset volt, amikor Zelenszkij személyesen a magyar kormányfőt támadta. Ukrajna elnöke azt is állította, hogy szerinte Orbán Viktor veszélyes dolgokat tesz, többek között azzal, hogy ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, és kiáll álláspontja és a magyarok érdekei mellett.