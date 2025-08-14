titkosszolgálatUkrajnaTisza PártMagyar Péter

Az ukrán titkosszolgálatok összeálltak a magyarországi ellenzékkel

A kapcsolatot már titkolni sem próbálják.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:50
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán titkosszolgálatok folyamatos kapcsolatot tartanak magyar ellenzéki politikusokkal. Ezeket a kapcsolatokat a magyar elhárítás figyelemmel kíséri és erről a nemzetbiztonsági bizottságot tájékoztatta. Így volt ez Tseber Roland esetében is, aki ukrán titkosszolgálati rendszerrel bír, és az ukrán érdeket akarta érvényesíteni Magyarországon, ezért tiltották ki – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Magyar Péter és Tseber Roland
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Ahogy a Magyar Nemzet már többször is beszámolt róla mások mellett a Tisza Pártnak is kapcsolata van az ukrán titkosszolgálatokkal. A hazánkból kiutasított ukrán kémet, Tseber Rolandot, pedig még a testvérének is nevezte. De ezenfelül a kapcsolat még szorosabb Magyar Péter és Zelenszkij titkosszolgálata között. A kapcsolat eltitkolására azonban már egyik fél sem törekszik, ugyanis Kárpátalján alapított Tisza-szigetet Tseber Roland, 

ezzel biztosítva mindenkit, hogy a Tisza Pártban mélyen beépült az idegen ország titkosszolgálata.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu